Дъжд, силен вятър и сняг по върховете: Какво ще е времето днес?

Днес облачността ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места ще има валежи от дъжд, а максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.

Още преди обяд облаците ще обхванат и Западна България. Валежи се очакват на места в Централна и Източна България, а около и след обяд – и в югозападните райони.

В следобедните часове от североизток дъждовете постепенно ще започнат да спират.

Ще духа до умерен вятър от север-североизток, който в източните райони временно ще бъде силен.

Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, а в София - около 18 градуса.

През нощта облачността от север-североизток ще започне да се разкъсва и постепенно да намалява.

Сняг по най-високите планински върхове

В планините облачността ще остане значителна, като най-високите върхове ще бъдат в облачния слой.

На места ще превалява слаб дъжд, а над 2000 метра валежите ще бъдат от сняг.

Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, а на 2000 метра – около 5 градуса.

Дъжд и силен вятър по Черноморието

По Черноморието също ще бъде предимно облачно и с валежи. Следобед дъждът по северното крайбрежие ще започне да спира.

Ще духа умерен, временно силен вятър от север-североизток.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 19 и 21 градуса, а морската вода е 20-22 градуса.

Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.