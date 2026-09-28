Времето утре: Облаци, дъжд и слънце над страната

През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява, над Централна и Източна България ще бъде значителна, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология. На места там ще има слаби валежи от дъжд. В Западна България ще бъде предимно ясно. Вятърът от север-североизток временно ще отслабне, в Източна България ще бъде умерен. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 8°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

Утре и над Западна България облачността ще се увеличи и вплътни, но в крайните северозападни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 18°.

През нощта срещу сряда от север-североизток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие. Ще продължи до духа умерен, временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 19°-21°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Над планините облачността ще бъде значителна, най-високите върхове ще останат в облачния слой. На места ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен, временно силен север-североизточен вятър. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°.

В сряда и четвъртък над Западна и Централна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над Източна, след временно намаление, облачността отново ще се увеличи и ще бъде по-често значителна. Ще има и валежи, на повече места и повече по количество в крайните източни райони. Там ще остане и ветровито с умерен до силен северен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще се понижат и в четвъртък ще са от 2°-3° в котловините в Западна и Централна България до 15°-16° по морския бряг. Максималните ще останат без съществена промяна - между 17° и 22°.