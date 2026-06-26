Вдигането на винетките няма да реши кризата с пътищата

30% увеличение на винетките няма да реши проблемите с пътищата. Това каза за БНТ Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи.
"Ако си спомняте, преди няколко години, когато влезе в сила толсистемата, за да може да бъде привлечено общественото разбиране и подкрепа за въвеждането ѝ за автобусите и товарните автомобили, беше направено намаление на винетните такси. Така че настоящото 30% увеличение според нас не е точно 30%, тъй като ще върнем част от нивата, които бяха преди това намаление. Ние сме може би единствената държава в Европа, която въведе таксуване на второкласната си пътна мрежа. Тогава ние много сериозно възразихме срещу това предложение. Обяснението беше, че България няма добре развита пътна мрежа и че ако не се таксува второкласната мрежа, няма да могат да се съберат средствата за поддръжка. Ние многократно сме настоявали не да се разширява платената система, а да се намали обхватът ѝ, така че в тази посока подкрепяме подобни предложения."
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
"Когато говорим за автобуси, говорим за превоз на 50 човека. Това е изключително отговорна задача и всяко неправомерно изпреварване или засичане създава сериозен риск. Бих апелирала хората да бъдат по-толерантни на пътя", коментира Милтенова относно тежките инциденти и поведението на водачите на пътя. "Съгласна съм, че има шофьори, които нарушават правилата – както сред професионалистите, така и сред водачите на автобуси и товарни автомобили. Затова смятам, че първо е личната отговорност на всеки един от нас да осъзнава, че на пътя застрашава и собствения си, и чуждия живот. Контролните органи трябва да извършват своите проверки. Някои колеги злоупотребяват със тахографите, но това вече е въпрос на контрол."