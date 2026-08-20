Бойко Борисов: Защо Радев говори с НАТО, ако няма заплаха за България? (ВИДЕО)

Президентът не свиква КСНС, защото там трябва да кажат какви са реалните заплахи към България. Няколко дни министрите говорят неща, които още повече засилват страховете и съмненията и дават възможност за манипулации. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на посещение в местната структура на партията в Русе.

Борисов попита още, ако няма заплаха, то „защо Румен Радев говори днес с НАТО.

"И щом Демерджиев казва, че са взети мерки и е засилена охраната – това засяга тяхната лична охрана. Видях кортежа на Радев във Варна – 10 коли, 40 човека. Във Варна с мен, като премиер преди, имаше две коли", добави Борисов.

По думите на лидера на ГЕРБ КСНС не се свиква, защото "трябва да извадят реалните заплахи" и подчерта, че от австрийските служби е разбирал за сигнали до българските.

Борисов каза още, че по отношение на изборите за президент през „септември ще говорим за наша кандидатура."

"В Поморие, когато Митко Николов седеше до мен, казах, че кандидатът за президент е на масата. Три пъти премиер на държавата е предостатъчно. Следващия път ще предложим три нови премиери, от които партията ще си избере", допълни Борисов.

Лидерът на ГЕРБ каза още, че Йотова е сериозен кандидат за президент и е опитен човек, "тя не се издига от партия, от "Прогресивна България", а от инициативен комитет, за да може да събере периферията".