Рюте уверил Радев: НАТО в готовност да реагира, ако се наложи

Министър-председателят Румен Радев е провел телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Информацията е на пресцентъра на правителствената информационна служба.

По време на разговора лидерите са обсъдили сигурността в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии, разпространени вчера.

Рюте лично потвърди пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО.

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Готовността за надеждна защита бе доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна-членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия.