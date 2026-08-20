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Рюте уверил Радев: НАТО в готовност да реагира, ако се наложи

Премиерът е шегът на алианса са провели телефонен разговор

20.08.2026 | 15:20 ч. Обновена: 20.08.2026 | 15:21 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

Министър-председателят Румен Радев е провел телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Информацията е на пресцентъра на правителствената информационна служба.

По време на разговора лидерите са обсъдили сигурността в Европа с акцент върху евентуален риск от агресивни действия от страна на Иран, според твърдения в чуждестранни медии, разпространени вчера.

Рюте лично потвърди пълната подкрепа и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на НАТО. 

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Готовността за надеждна защита бе доказана и с успешното прихващане неотдавна на балистични ракети към Турция. Всяко нападение над страна-членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия.

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