Руска дезинформация: Олена Зеленска искала да избяга от Украйна

Руската операция за дезинформация отново атакува първата дама на Украйна Олена Зеленска, разпространявайки неверни твърдения, че тя се е опитала да избяга в Европа на фона на „обтегнати отношения“ със съпруга си Володимир Зеленски.

Зад тези твърдения няма никаква истина и има признаци, че те са част от координирана, подкрепяна от Москва операция за дезинформация.

Фалшив видеорепортаж, носещ логото на BBC и описващ предполагаемото неуспешно бягство на Зеленска, се появи в X и Telegram по-рано тази седмица и оттогава се разпространява както в TikTok, така и във Facebook.

Гласът зад кадър в клипа лъжливо твърди, че Зеленска е планирала да избяга в неназована европейска държава в продължение на „шест месеца“ и е задържана от службите за сигурност на Украйна, след като плановете й са били осуетени.

This is a completely fake video that comes from a well-known Russian disinformation operation. It uses the logo and branding of major news outlets to publish fake videos that disparage Ukraine.

