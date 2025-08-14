Някогашната гъвкава армия на Украйна е затънала в съветското вземане на решения

През първата година от руското нахлуване защитниците на Украйна многократно надвиват тромавата руска армия, като разчитат на импровизации и преценка на хората на терен, пише WSJ.

Три години по-късно украинската армия отново се върна към по-строгия, спуснат отгоре надолу начин на водене на бойните действия, чиито корени са в съветската епоха, което поражда все по-голямо недоволство от ненужните жертви и същевременно вреди на морала на цивилното население и набирането в армията. Ако не бъдат извършени промени, навиците в съветски стил могат да подкопаят способността на Украйна да поддържа отбраната си срещу Русия, която не показва признаци на отстъпление в стремежа си да завладее страната.

Украинските офицери и пехотинци се оплакват от централизирана командна култура, която често наказва инициативата и пропилява живота на хората. Генералите заповядват повтарящи се фронтални атаки, които нямат голяма надежда за успех, и отхвърлят молбите на обсадените части за тактическо отстъпление и спасяване на хората. Загубите се натрупват при операции с малка стратегическа стойност.

„Нашата армия се държи главно благодарение на инициативата на хората до нивото на командир на батальон“, казва майор Олексий Пастернак, офицер ветеран, който твърди, че висшите ешелони се нуждаят от спешна промяна.

Тя не се държи навсякъде. През последните дни малки групи руски войници пробиха украинските линии на критично място в източната част на Донецка област, възползвайки се от недостига на пехота в Украйна. Киев се бори да спре настъплението.

Руската армия страда от много по-големи проблеми, свързани с желязната йерархия, която третира мъжете като еднократна употреба. Нейната неефективност помага да се обясни защо досега Русия трудно успяваше да превърне численото си предимство в решителен пробив, като вместо това през последните две години напредваше с цената на много усилия.

Но въпросът е по-критичен за Украйна, която не може да замени загубите си толкова лесно, колкото Русия.

Руският президент Владимир Путин е поставил това в центъра на своята стратегия. Целта на Москва е в крайна сметка да принуди Украйна да капитулира, като изтощи армията ѝ и надживее подкрепата на Запада.

Въпреки срещата на върха в Аляска този петък между Путин и президента Тръмп, прекратяването на огъня остава малка вероятност, защото Путин настоява Украйна да се оттегли от стратегически жизненоважна територия – искане, което Киев и неговите европейски съюзници категорично отхвърлят.

Капитан Александър Ширшин, командир на батальон в 47 -ма механизирана бригада на Украйна, изрази публично разочарованието си. През май той осъди висшето командване на армията във Facebook . Възразявайки срещу „глупавите“ заповеди и загуби, той говори за всеобхватния страх в армията от генерали, които са „способни само на порицания, разследвания, налагане на наказания“. Обръщайки се към Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, той каза:

„Надявам се, че вашите деца също ще бъдат в пехотата и ще изпълняват вашите задачи.“

Последната капка, каза Ширшин, била заповедта неговите хора да се върнат в Курск - руски регион, който украинските сили частично били превзели преди година, но в крайна сметка трябвало да се изтеглят от него. Посоката на заповяданата атака била предвидима и руснаците били подготвени за нея, каза той. Вълна след вълна от контраатаки на руската пехота принудили отстъплението. Много мъже били убити, каза Ширшин, включително добре обучени новобранци, които са трудни за намиране. „Те бяха млади и мотивирани. Имах надежди за тях. Вместо това просто ги загубихме.“

След публикацията във Facebook, армейското ръководство порица Ширшин за недисциплинираност. Главнокомандващият на въоръжените сили, генерал Александър Сирски, го отхвърли като човек, който търси внимание. Но много негови колеги войници подкрепиха критиките му.

Щабът на Сирски, Генералният щаб на украинската армия, призна някои проблеми в изявление пред Journal, но заяви, че се правят подобрения, включително основен ремонт на обучението и преход към команден подход в американски стил, който делегира повече решения. В него се казва, че понякога е необходим строг контрол отгоре надолу, когато подразделенията не се справят добре, и че командирите на бригади се сменят, ако губят твърде много хора.

В знак на продължаващ сблъсък на култури, генерал-майор Михайло Драпатий - 42-годишен, смятан за един от най-талантливите генерали на Украйна от по-младото, постсъветско поколение - подаде оставка като началник на сухопътните сили през юни.

По 750-километровата фронтова линия много украински войници разказват истории, подобни на тази на Ширшин. Един често срещан опит: висши командири в редица случаи са отказвали да разрешат своевременно тактическо отстъпление, оставяйки мъжете в опасност от обкръжение и унищожение. Офицерите на фронтовата линия казват, че подобни откази показват разточително отношение към живота на мъжете от страна на висшите чинове, които не искат да поемат вината за загубата на позиции.

В края на миналата година подполковник Сергий Костишин искаше да изтегли батальона си от Президентската бригада на Украйна от силно открита позиция в южната част на Донецка област. Той беше пресечен от руските планове за обкръжаване на батальона, но щабът непрекъснато му казваше да остане на мястото си, дори когато по-големи руски сили обикаляха поделението, каза той. Затова Костишин взе собствено решение.

Подполковник Сергий Костишин, показан по-горе, взе собствено решение миналата година да проведе бойно изтегляне от силно уязвима позиция в Донецка област, въпреки че му беше наредено да остане на мястото си.

В продължение на месеци след това Костишин е разследван от военната полиция и СБУ, контраразузнавателната служба на Украйна, за изоставяне на позиция. В крайна сметка разпитите са секнали, каза той.

СБУ отказа коментар. Генералният щаб заяви, че инициативата на бойното поле се насърчава, стига да не нарушава заповедите или да води до неразрешено изоставяне на позиции.

Напрежението в украинската армия отразява по-голямата борба на страната да се отдалечи от авторитарното си минало и да се насочи към по-западно, демократично общество. Драматичните промени в страната след обявяването на независимостта през 1991 г. често произтичат от спонтанни инициативи на гражданското общество, включително два масови бунта срещу правителствата. Но много от украинските институции все още носят наследството на съветското минало, включително бюрократичните инстинкти за контрол.

В началото на войната войници се отправяха към горите редом с ветерани и цивилни, въоръжени със смесица от западно, съветско и домашно приготвено оръжие. Тяхната изобретателност – като например пионерското използване на търговски дронове за забелязване на настъпващите руски колони – доведе до серия от успехи през 2022 г. Противопоставяйки се на очакванията както в Москва, така и в западните столици за бързо руско завладяване, защитниците на Украйна си върнаха половината от територията, която нашествениците бяха завзели.

Скоро обаче се появи по-старомодна командна структура. Тя взе противоречиво решение, което оказа трайно въздействие върху морала: да защитава град Бахмут в Източна Украйна в продължение на девет месеца, като много опитни армейски бригади бяха превърнати в месомелачка. Битката за Бахмут продължи дълго след като стана ясно, че украинските сили ще трябва да се изтеглят от разрушения град, което те най-накрая направиха през май 2023 г. Това остава най-смъртоносната битка във войната.

Генерал Сирски, тогавашен началник на сухопътните сили, ръководеше мрачната изтощителна битка, спечелвайки си прякора „касапинът“ от редиците. Бахмут започна тревожен модел за украинската армия: тя избираше битки, които ограничената ѝ човешка сила не можеше да си позволи, въпреки че убиваше все повече руснаци.

60-годишният Сирски, който стана главнокомандващ на въоръжените сили през 2024 г., остава широко непопулярен сред украинските войници, много от които го възприемат като олицетворение на съветския синдром: обучен в Москва офицер от кариерата, който микроуправлява подразделенията на място, забавя отстъпленията или нарежда атаки, които водят до подкопаващи морала жертви за горски линии или други цели с малка стратегическа стойност.

Генералният щаб заяви, че опазването на живота и здравето на войниците е ключов приоритет за военното ръководство. Сирски въвежда мерки от 2024 г. насам за спасяване на човешки живот чрез по-добро обучение, използване на технологии за дронове и учене от бойния опит, се казва в изявлението.

Но много украински офицери казват, че проблемите са по-дълбоки от Сирски. В щабовете все още има много офицери, обучавани в армия от съветски тип много години преди войната. Поради бързото разрастване на армията, много от тях бяха изтеглени от пенсиониране и не разбират бързо развиващата се високотехнологична война с дронове на земята, казват ветерани от боевете от 2022 г. насам.

Някои офицери казват, че ситуацията сега се подобрява, тъй като мъже с опит на фронтовата линия се издигат до висши позиции. „Промяната не е гигантска, но се случва“, каза подполковник Йехор Деревянко, който командва батальон от 93- та механизирана бригада, друго закалено в битки подразделение, сражаващо се на източния фронт.

Години преди пълномащабното нахлуване на Русия, страни от Организацията на Северноатлантическия договор организираха обучение на украински офицери, за да помогнат за модернизирането на армията на страната.

През 2022 г. Пастернак посещава курс във Великобритания, за да изучава концепции на НАТО, като например командване на мисията – подход към воденето на война, при който висшите командири си поставят цел, но подчинените на място измислят как най-добре да я постигнат. Това е антитеза на съветската традиция „отгоре надолу“.

По време на неуспешната контраофанзива на Украйна през 2023 г. в южната Запорожка област, генерали от по-високи щабове са викали по радиото на командирите на бригади и дори на сержантите на бойното поле да атакуват отново и отново, дори когато загубите на частите ги правят неспособни за бой, каза Пастернак.

Страхът от уволнение често води до това командирите на бригади да не докладват, че са загубили позиция, казаха Пастернак и други офицери.

Пастернак сега се обучава в новия Трети армейски корпус, изграден около елитна бригада, известна с това, че нарушава съветските традиции: тя разчита на гъвкаво вземане на решения на по-ниски нива и се опитва да запази своите хора чрез строги тренировки и постоянен анализ и усъвършенстване на тактиките.

Украинските сили са понесли общо около 400 000 жертви, включително до 100 000 убити, според скорошна оценка на Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон. Общите руски жертви наближават един милион, като до 250 000 от тях са убити, според оценка на CSIS. Но общото население на Русия е близо четири пъти по-голямо.

В страна, където всеки има приятел или роднина, който се бие, историите за наборници, хвърлени в бойното поле след почти никакво обучение, възпрепятстват усилията на Украйна за набиране на персонал. След първоначалната вълна на патриотичен ентусиазъм през 2022 г. доброволците са се превърнали в малка част от населението. Някои войници казват, че предупреждават приятели да не се записват във войската.

За много войници нахлуването на Киев в Курск беше емблематично за това как застоялите съветски навици костват човешки животи. Набегът започна добре. Някои от най-добрите украински щурмови части нахлуха през границата миналото лято, изненадвайки руснаците и завземайки над 400 квадратни мили територия. Украинското правителство се надяваше, че земята може да бъде разменна монета в мирните преговори. Пренасянето на битката в Русия трябваше да промени възприятията на света и да повиши морала у дома.

Но Курск скоро се превърна в поредната изтощителна битка. Русия изпрати подкрепления, включително най-добрите си подразделения с дронове и около 10 000 севернокорейски войници .

Страхът от вземане на решения довел до нарастваща парализа. Двама мъже от 41 -ва механизирана бригада казаха, че тяхното подразделение е забелязало група руски войници на открито и е поискало от командира минометен удар. Но той отказал, докато не получил разрешение от по-високопоставено място.

При друг случай, ефрейтор от 41-ви полк каза, че той и петима други войници са се скрили в окоп, обстрелван от руски дронове и артилерия. Прикритието им е било унищожено. Те поискали разрешение да се оттеглят на няколкостотин ярда до друга горска редица.

Когато украинците най-накрая се оттеглиха от Курск, често беше отчаяно и хаотично. Частите изоставиха машините си. Мъжете извървяха дълги разстояния пеша. Главният път обратно към Украйна, вече под интензивен руски огън, беше осеян с тлеещи трупове на украински войници и повредени машини с още мъртви военнослужещи вътре, според оттеглилите се войски.

Оператор на дрон от 17-та танкова бригада, известен с позивния си Барсик, заяви, че екипът му е бил обкръжен от руснаци, след като по-рано му е било казано да остане на мястото си. Той и трима други мъже са успели да избягат.

Барсик напусна бригадата си и се присъедини към „Вълците Да Винчи“, батальон, воюващ в Донецка област. Батальонът, който разчита на доброволци и частни дарения, има необичайна степен на независимост и е известен с грижата си за своите мъже. Други войници от „Вълците Да Винчи“ казват, че вербуват все по-голям брой мъже, които са дезертирали от старите си части.