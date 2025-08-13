12 ПВО системи бранят резиденцията на Путин във Валдай

Сателитни снимки показват най-малко 12 системи за противовъздушна отбрана – предимно системи „Панцир-С1“ – разположени близо до резиденцията на руския президент Владимир Путин във Валдай, в Новгородска област.

На 12 август потребител в X съобщи, че е забелязал няколко несъобщени досега системи за противовъздушна отбрана във Валдай в Yandex Maps. Журналистът на RFE/RL Марк Крутов потвърди констатациите и публикува всички системи в района на интерактивна карта.

Първата система за противовъздушна отбрана в района, инсталирана само на няколко километра от резиденцията на Путин във Валдай, беше идентифицирана през януари 2023 г. Година и половина по-късно, през юли 2024 г., RFE/RL съобщи, че втора система „Панцир-С1“ е била видяна близо до резиденцията.

Както отбелязва RFE/RL, сега около резиденцията на Путин има само около пет пъти по-малко системи за противовъздушна отбрана, отколкото в Москва и околния регион, което подчертава стратегическото значение на резиденцията за Кремъл.

Авиационният експерт Константин Криволап коментира, че самоходният зенитен ракетно-артилерийски комплекс „Панцир-С1“ не е ефективен срещу украинските дронове, тъй като не може да ги „види“.

I have another confirmed one in Valdai (south of airport)

57.954779, 33.243538

Streetview: https://t.co/41RYw1aIAy pic.twitter.com/XfDpNAyMKf — jembob 🇺🇦 (@jembobineuse) August 12, 2025