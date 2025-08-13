IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 111

12 ПВО системи бранят резиденцията на Путин във Валдай

Броят им е около около пет пъти по-малък от всички системи в Москва и региона

13.08.2025 | 21:32 ч. Обновена: 13.08.2025 | 23:39 ч. 61
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Сателитни снимки показват най-малко 12 системи за противовъздушна отбрана – предимно системи „Панцир-С1“ – разположени близо до резиденцията на руския президент Владимир Путин във Валдай, в Новгородска област.

На 12 август потребител в X съобщи, че е забелязал няколко несъобщени досега системи за противовъздушна отбрана във Валдай в Yandex Maps. Журналистът на RFE/RL Марк Крутов потвърди констатациите и публикува всички системи в района на интерактивна карта.

Първата система за противовъздушна отбрана в района, инсталирана само на няколко километра от резиденцията на Путин във Валдай, беше идентифицирана през януари 2023 г. Година и половина по-късно, през юли 2024 г., RFE/RL съобщи, че втора система „Панцир-С1“ е била видяна близо до резиденцията.

Свързани статии

Както отбелязва RFE/RL, сега около резиденцията на Путин има само около пет пъти по-малко системи за противовъздушна отбрана, отколкото в Москва и околния регион, което подчертава стратегическото значение на резиденцията за Кремъл.

Авиационният експерт Константин Криволап коментира, че самоходният зенитен ракетно-артилерийски комплекс „Панцир-С1“ не е ефективен срещу украинските дронове, тъй като не може да ги „види“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Владимир Путин Русия ПВО Валдай
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem