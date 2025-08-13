Каква сделка може да се сключи на срещата между Тръмп и Путин и ще бъде ли трайна?

Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще обсъдят възможно споразумение за край на войната в Украйна, когато се срещнат в петък в Аляска на среща на върха, която освен това вероятно ще окаже и по-широко влияние върху европейската сигурност, пише Ройтерс.

Европейските лидери и украинският президент Володимир Зеленски планират да разговарят с Тръмп днес на фона на опасенията, че Вашингтон, който досега беше водещ доставчик на оръжия за Украйна, може да се опита да продиктува неблагоприятни условия за мирно споразумение за Киев.

До каква сделка може да се стигне на срещата?

Миналия петък Тръмп заяви, че ще има "някаква размяна на територии в полза и на двете страни".

Това предизвика ужас в Киев и европейските столици, че Русия може да бъде възнаградена за продължили 11 години усилия – през последните 3 години те се изразиха и в пълномащабна война – да заграби украинска земя. Тя окупира около 19% от Украйна. Киев не контролира руска територия.

"Разумно е да се мисли, че Тръмп ще бъде заблуден от Путин и ще сключи ужасна сделка за сметка на Украйна", каза Даниел Фрийд – бивш високопоставен американски дипломат, който сега работи за мозъчния тръст "Атлантически съвет".

Но е възможен и "по-добър резултат" за Украйна, ако Тръмп и екипът му "осъзнаят факта, че Путин все още си играе с тях".

Това може да доведе до договаряне на "линия на примирие" вместо на прехвърляне на територия, със само де факто, но не законно признаване на настоящите придобивки на Русия.

Всяко устойчиво мирно споразумение също така ще трябва да включва и такива въпроси като бъдещите гаранции за сигурността на Украйна, стремежите ѝ да се присъедини към НАТО, ограниченията, изисквани от Москва, върху размера на армията ѝ и бъдещето на западните санкции над Русия.

Тръмп не е коментирал тези въпроси, след като обяви срещата си с Путин, въпреки че администрацията му заяви, че Украйна не може да се присъедини към НАТО.

Дипломати казаха, че има малка вероятност Тръмп да сключи едностранно споразумение с Путин, като даде приоритет на изгодни енергийни договори и потенциални споразумения за контрол над въоръженията. Самият Тръмп заяви, че в Аляска може да стигне до заключението, че мирното споразумение за Украйна е невъзможно.

Белият дом не отговори на запитванията за коментар за възможността Тръмп да сключи едностранна сделка с Путин.

Какво ще стане, ако Украйна се противопостави на сделка между Тръмп и Путин?

Тръмп ще бъде изправен пред силна съпротива от Зеленски и европейските му съюзници, ако споразумението включва отстъпване на територии от страна на Украйна на Русия.

Зеленски заяви, че украинската конституция забранява подобно решение без произвеждането на референдум за промяната ѝ.

Тръмп може да се опита да принуди Киев да приеме подобна сделка като го заплаши, че ще спре доставките на оръжия и споделянето на разузнавателни данни.

Но анализаторите твърдят, че има по-голям шанс Украйна да приеме замразяване по фронтовата линия и нестабилно, правно необвързващо разделяне.

Европейски представител каза пред Ройтерс, че дори ако Тръмп се откаже от неотдавнашните си обещания да възобнови доставките на оръжие за Украйна, той вероятно ще продължи да позволява на Европа да купува американски оръжия в полза на Украйна.

"Изгубване на възможността за (споделяне на) американски разузнавателни данни ще бъде най-трудния елемент за замяна. Европа не може дори да се доближи до осигуряването на тази подкрепа", заяви европейският представител.

Как сделката може да повлияе на подкрепата за Тръмп в САЩ?

За Тръмп ще има големи политически рискове в САЩ, ако изостави Украйна, каза Джон Хербст – бивш американски посланик в Киев, който сега работи за "Атлантическия съвет".

Подобно решение може да го постави в светлината на "съучастник в изнасилването на Украйна от Путин". "Със сигурност не мисля, че Тръмп иска да бъде възприеман по този начин", добави той.

Въпреки силната си политическа позиция в САЩ Тръмп ще бъде подложен на критики дори от части от американската десница, ако бъде възприето, че той се поддава на Русия.

"Да наградим Путин, ще означава да изпратим точно противоположното послание на това, което трябва да изпратим на диктаторите и потенциалните диктатори по целия свят", каза Брайън Фицпатрик, републикански депутат и бивш агент на ФБР.

Как могат да отговорят европейските съюзници на Украйна?

Европейските страни членки заявиха вчера, че Украйна трябва да бъде свободна да реши собственото си бъдеще и че те са готови да допринесат за бъдещи гаранции за сигурността на Киев.

Оана Лунджеску, бивш говорител на НАТО, а сега служител на мозъчният тръст "Руси" (РУСИ) каза, че европейските страни трябва по-бързо да въоръжат Украйна и да започнат преговори за присъединяване към ЕС през септември.

Яна Кобзова – старши научен сътрудник в Европейския съвет за външни отношения, заяви, че "ако от Аляска излезе неприемлива сделка, европейските столици ще влязат в още една дипломатическа и насочена да спечели благоразположението офанзива срещу Тръмп".

"Европейските лидери все повече осъзнават, че бъдещето на украинската сигурност е неделимо от това на останалата част от Европа – и те не могат да позволят на Путин сам да реши нейната бъдеща форма", добави тя.

(БТА)