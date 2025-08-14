Аляска не е Крим и в руското колективно въображение този регион в Беринговия проток се свързва с трудни експедиции отдавна , а не с приятните детски преживявания на руски граждани, които някога са били съветски, както е в случая с украинския полуостров в Черно море, анексиран от Русия в нарушение на международното право, пише El Pais.

Полуостров Аляска е мястото, където руският президент Владимир Путин и президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещнат в петък за среща на върха, която може да бъде от решаващо значение за бъдещето на Украйна. Изборът на това място, на което руски президент никога не е стъпвал, не е случаен.

В спектъра на руския национализъм, както философът Александър Дугин, теоретикът на евразийската идея, така и православният бизнесмен Константин Малофеев реагираха положително на избора на Аляска.

„Разбира се, Аляска не е трябвало да бъде продавана“, казва Александър Дугин в своя Telegram канал, съветвайки руския президент „да не дава нищо и да взема всичко“ в Аляска и да продължи да наказва сурово Киев. „Ако не накажем Киев и Запада за всичко, което ни направиха, никой няма да ни вземе на сериозно“, твърди той.

От своя страна, Малофеев, финансистът, който насърчи анексирането на Крим и по-късно улесни пристигането на руски бойци в Донецк през 2014 г., описва решението като „екзотично на пръв поглед, но най-правилното“ и твърди, че то избягва „даването на лаврите на посредник между Русия и САЩ на когото и да било“ . „[Украинският президент Володимир] Зеленски ще сметне за удобно да пристигне, в случай че възрастните го повикат да им чете поезия след вечеря“, заявява магнатът с язвителност.

В книгата си „Империя“ Малофеев пише, че продажбата на Аляска е била провокирана от финансовата криза, а също и защото Руската империя е искала да си осигури мирен съсед и да държи Англия далеч от тези региони.

„Доминацията на Аляска обаче значително е укрепила Вашингтон и е разпалила американските колониални апетити“, отбелязва той.

На уебсайта на телевизионния канал „Царград“, основан от Малофеев, беше посочено, че изборът на Аляска за място на срещата между Путин и Тръмп „не е случаен“. „Това е мястото, където за първи път е продадено руското знаме и е нарушена волята на император Николай I. Руското знаме не бива да се сваля там, където някога е било издигнато“, се казва в коментара.

Продадена през 1867 г. от цар Александър II на Съединените щати за 7,2 милиона златни рубли, Аляска става част от „Американска Русия“, както е известна групата крайбрежни колонии, завладени от руски изследователи и пътешественици, включително точки в Калифорния като Форт Рос.

Между Аляска и Чукотка, руският полуостров западно от Беринговия проток, има 86 километра права линия и единствената граница между САЩ и Русия днес минава през нея, като по-голямата част от Алеутските острови , дълга верига от около 150 острова, остават от северноамериканската страна.

След разширяването си в Източен Сибир, Руската империя започва колонизацията на Аляска през 18 век, особено по време на управлението на Екатерина II. А през 1799 г., при император Павел I, е създадена Руско-американската компания, държавно образувание под патронажа на царя, чиято цел е да експлоатира лова, риболова и природните ресурси на Аляска. Регионът обаче не е печеливш, отчасти поради прекомерна експлоатация и кражба на продукцията му. Още през 1853 г. (по време на началото на Кримската война в Черно море) имперската администрация обмисля продажбата на територията. Сделката е завършена през 1867 г. Златото и петролът ще последват по-късно.

Към днешна дата утвърдени руски пропагандисти не са повдигнали никакви потенциални териториални претенции към Аляска, въпреки че сред ултранационалистическите кръгове не липсват оплаквания за загубата ѝ.

Анексирането на Крим през 2014 г. показа, че Русия на Путин не е точно известна със спазването на международните и двустранните си споразумения (в които многократно признава териториалната цялост на Украйна). Ако обаче за Путин и неговото обкръжение Украйна „не е държава“, то САЩ, от друга страна, са желаният партньор, едновременно завиждан и мразен, с когото биха искали да възстановят привилегировани отношения, които в известен смисъл биха напомнили за тези между двете суперсили по време на Студената война.

Но светът днес не е биполярен и биномът Русия-САЩ е непълен без Китай, особено ако се разиграва в северната част на Тихия океан и в източното начало на маршрута през Северния полярен кръг.

Аляска беше тема на много популярна песен, композирана през 1990 г. в СССР. Тя беше изпята от групата „Любе“.