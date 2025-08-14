IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Страдате ли от омазнен черен дроб и кои са сигналите?

Ето няколко ясни сигнала

14.08.2025 | 00:05 ч. Обновена: 14.08.2025 | 03:26 ч. 1
Снимка: istock

Черният дроб е един от най-важните органи в човешкото тяло, който никога не спира да работи. Стрес, прием на медикаменти, заболявания, нездравословен начин на живот, липса на физическа активност... С всичко това той трябва да се справя ежедневно. 

Всички сме чували за омазнения черен дроб. Състояние, което не е за подценяване и което може да доведе до много по-сериозни последствия за здравето ни. Кои са едни от често срещаните симптоми?

Внимание! Тази статия е само информативна. При съмнения и неразположения се допитайте до лекар.

Често преяждате

Един от ранните симптоми на стеатен черен дроб е преяждането, което означава постоянно чувство на глад или силно желание за сладки лакомства. Тези хранителни навици ще допринесат за натрупването на мазнини в черния дроб. Когато консумирате калории в излишък, особено тези, богати на въглехидрати или захари, за по-дълъг период от време, това ще доведе до негативни последици, отбелязват специалисти. 

Наличието на неалкохолна чернодробна хемолитична болест (НАХЧБ) може първоначално да не повлияе на ежедневните ви дейности, въпреки че това може да се промени с течение на времето. Според западни проучвания, 3-месечните нива на кръвната захар на хора с НАХЧБ са определили рисковете им да развият тежка цироза, водеща до чернодробна недостатъчност.

Източник: Как да разпознаете омазнения черен дроб?

