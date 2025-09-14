Украйна вече е световен лидер в отбранителните технологии, САЩ изостават

Украйна се е превърнала в световен лидер в дроновите технологии, изпреварвайки дори Съединените щати. Това заяви специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Украйна, генерал Кийт Келог, на форума Yalta European Strategy (YES) в Киев.

Келог пристигна в украинската столица на 11 септември за официална визита. „Украйна вече е световен лидер в отбранителните технологии. Само това е достатъчно силен аргумент тя да бъде приета в Европейския съюз“, каза той. По думите му дроновите технологии са променили изцяло характера на войната, а САЩ и други държави изостават значително. „Американците сме назад… много държави изостават, а украинците правилно усетиха значението на тези технологии и вече са лидери в света. Но времето ни изтича бързо“, предупреди той.

Келог подчерта, че за Вашингтон е важно да изгради партньорство с Киев за обмен на технологии в областта на дроновете. След началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. Украйна разшири производството им по суша, въздух и море, като планира да изработи 30 000 далекобойни дрона през 2025 г. През юли президентът Володимир Зеленски обяви, че е постигнал сделка с Тръмп за продажба на украински дронове на САЩ на стойност между 10 и 30 милиарда долара. Освен това Украйна подписа голям договор с американската компания Swift Beat за съвместно производство на стотици хиляди дронове още тази година.

Коментирайки хода на войната, Келог заяви, че Русия „всъщност губи“ и че ограничените ѝ придобивки в Донбас са далеч от реална победа. „Ако придвижването с метри, а не с километри, се счита за успех, тогава добре. Но цената за Русия е огромна и това не се оценява достатъчно“, каза той.

Генералът допълни, че Москва е твърде зависима от Китай и определи Русия като „по-малкия партньор“ в съюза им. „Ако Пекин спре подкрепата си днес, войната ще приключи утре“, подчерта Келог, цитиран от БГНЕС.

По време на форума президентът Зеленски благодари лично на американския пратеник за усилията му в подкрепа на Украйна: „Всеки път, когато сте тук, генерал, можем да спим малко по-спокойно. Бихме искали да пътувате във всички украински градове.“