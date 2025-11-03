Руските танкове заприличаха на "таралежи" в опит да отблъснат украинските дронове ВИДЕО

Руските сили са започнали да разполагат модифицирани танкове Т-72 и Т-80, оборудвани с обширни конструкции против дронове, изработени от дебели метални кабели, според Telegram канала Vodohrai, който публикува снимки на машините на 2 ноември.

Изображенията показват модели Т-80БВМ и Т-72Б3, оборудвани с минни плугове – съответно ТМТ-К и КМТ-7 – и покрити с плътни горни „решетъчни“ рамки, обвити със стоманени кабели.

Кабелите се простират през горната, задната и частично предната част на танковете, като дори обхващат системите за окачване.

Един от сниманите танкове Т-80БВМ също така носи система за електронна борба (EW), монтирана над бронята. Според Vodohrai тези подсилени конструкции са предназначени да пречат на дронове с видимост от първо лице (FPV), използвани все по-често от украинските сили на фронтовата линия.

За разлика от по-ранните конструкции на броня тип „решетка“ или „навес“, тези кабелни куполи – наречени „таралежи“ от руските войски – целят да повредят витлата на дроновете, да оплетат рамките им и да предотвратят детонацията на експлозивните им товари при удар.

Модификацията обаче добавя значително тегло и обем към танковете, което потенциално може да повлияе на маневреността и поддръжката на място.

По-рано руски войски бяха заснети да заваряват десетки остри метални шипове върху стари микробуси УАЗ-452 – импровизиран дизайн „таралеж“, предназначен да детонира украински FPV дронове при контакт. Импровизираната броня отразява нарастващата зависимост на Русия от полеви инженерни решения, тъй като дроновете продължават да доминират на фронтовите линии.

Russia’s tanks are turning into “hedgehogs.” 🦔 New battlefield photos show T-72 and T-80 tanks covered in thick steel cables and EW gear to stop Ukrainian FPV drones. pic.twitter.com/VrM62e575g — Ivan Khomenko (@KhomenkoIv60065) November 3, 2025