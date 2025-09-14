Мироопзващите сили на ООН могат да допринесат за мира в Украйна

Председателката на Общото събрание на ООН Аналена Баербок заяви, че мироопазващите сили на ООН могат да играят роля за поддържането на мирно решение на войната в Украйна, предаде ДПА.

"Ако бъде постигнато мирно споразумение, то трябва да бъде гарантирано по най-добрия възможен начин. И ако мнозинството от страните членки кажат, че за това са необходими и сините каски, тогава това ще е нещо, което - надяваме се - ще осигури траен мир", каза Бербок, бивш външен министър на Германия, за неделното издание на вестник "Билд".

Съюзниците на Украйна от месеци работят по планове за потенциална нова фаза във войната - от спиране на огъня до мирен договор. Подобни усилия обаче предполагат готовност от страна на Москва да участва в преговори.

Украйна изисква гаранции за сигурност в случай на прекъсване или прекратяване на военните действия. Според някои военни специалисти и анализатори може да са нужни шестцифрен брой войници, например от европейски съюзници. Друга възможност би могла да бъде мироопазваща мисия на ООН, при която сините каски да изпълняват ролята на наблюдатели.

Бербок встъпи официално в длъжност като председател на Общото събрание на ООН на 9 септември. Новата й роля в Ню Йорк е до голяма степен церемониална и не бива да се бърка с тази на генералния секретар на ООН, отбелязва БТА.