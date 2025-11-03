Построен в сенките, изстрелян през нощта: Украйна нанася удари с голям обсег по руски рафинерии

На тайно място в селските райони на Украйна, колони от атакуващи дронове се сглобяват под прикритието на тъмнината и почти безшумно, за да нанесат удари дълбоко в Русия.

Целите им са стратегически: петролни рафинерии, складове за гориво и военни логистични центрове. От лятото насам украинската кампания с дронове с голям обсег се засили драстично, унищожавайки енергийната инфраструктура в цяла Русия и отслабвайки противовъздушната отбрана на Москва.

Изградени от части, произведени в разпръсната мрежа от цехове, тези дронове сега летят много по-далеч, отколкото по всяко време на войната.

Служители в бронежилетки се движат бързо и прецизно, фаровете светят червено, за да останат скрити. Двигателите блъскат като стари мотоциклети, докато изгорелите газове се разнасят в безлунната нощ. Минути по-късно, един след друг, дроновете се издигат от импровизирана писта и се насочват на изток.

Ударите причиниха недостиг на бензин в Русия, дори наложиха нормиране в някои региони и подчертаха нарастващата уязвимост в инфраструктурата на страната.

Дронове атакуват руски рафинерии

Западни анализатори казват, че атаките срещу енергийната инфраструктура досега са имали сериозен, но не и осакатяващ ефект.

Украински дронове многократно са поразявали 16 големи руски рафинерии, представляващи около 38% от номиналния рафиниращ капацитет на страната, според скорошен преглед на Carnegie Endowment, американски мозъчен тръст, пише Euronews.

Но той твърди, че действителното въздействие е било значително по-ограничено: повечето заводи са възобновили работа в рамките на седмици, а рафинерийното производство на Русия е било смекчено от неизползван капацитет и съществуващи излишъци от гориво.

Дълбоките удари обаче дадоха на Киев инициативата във важен момент. Съединените щати и Европа засилват санкциите срещу руската петролна индустрия, дори когато искането на Киев за американски ракети "Томахоук" с голям обсег е в застой.

Президентът Володимир Зеленски казва, че подобрената способност на Украйна за удари на далечни разстояния причинява реални щети, принуждавайки Кремъл да внася гориво и да ограничи износа.

"Вярваме, че са загубили до 20% от доставките си на бензин – директно в резултат на нашите удари“, каза той пред репортери на брифинг в Киев.

На тайната площадка за изстрелване командирът, който наблюдава операцията, идентифициран само с позивната си, Фидел, в съответствие с украинските военни разпоредби, наблюдава през очила за нощно виждане как дроновете се издигат в звездното небе.

"Дроновете се развиват“, каза Фидел. "Вместо да летят 500 километра, сега летят 1000. Три фактора са важни за успешната операция: дроновете, хората и планирането. Искаме да постигнем най-добрия резултат. За нас това е свята мисия".

Оръжия без излишни екстри

Голяма част от украинския флот е произведен в страната. "Лютий“, работен кон на нощните атаки, е плавателен съд с височина до кръста, тяло с форма на наденица, витло отзад и отличителна триъгълна опашка.

Не изглежда нито елегантен, нито плашещ, но лекотата на сглобяване означава, че може да се държи скрит и постоянно да се настройва, оптимизиран да се промъква през строго контролираното въздушно пространство на фронтовата линия.

Типично за философията на Украйна за производство на военно оборудване без излишни украшения, "Лютий“, чието име означава "свиреп“ на украински, се превърна в символ на национална гордост и наскоро беше представен на местна пощенска марка.

Обхватът на тези дронове, като някои модели са удвоили обхвата си през последната година, за да могат рутинно да поразяват цели в радиус от 1000 километра от границата, бележи промяна в географията на конфликта.

Атаките преди година повредиха рафинерии в много по-тесен обхват, най-вече в западните руски гранични райони. Разходите също намаляха, което доведе до допълнително изпитание на скъпи системи за противовъздушна отбрана, като дронове с голям обсег сега се произвеждат в Украйна за едва 55 000 долара.

Промяна в географията на конфликта

"Това, което виждаме, е, че Украйна се справя все по-добре с воденето на войната в Русия“, каза Адриано Бозони, директор по анализите в RANE, глобална фирма за анализ на риска.

"През по-голямата част от войната Русия действаше с предположението, че собствената ѝ територия е безопасна. Това вече не е така", споделя той

Стратегическата логика е изтощение от логистиката, твърди той. Като принуждава Русия да пренасочи доставките и да разположи противовъздушна отбрана в по-широк район, Киев се стреми да намали капацитета на Москва да поддържа мащабни операции.

Базираната в Париж Международна агенция по енергетика казва, че многократните удари с дронове са намалили капацитета на Русия за рафиниране с около 500 хиляди барела на ден.

Това е предизвикало недостиг на гориво на вътрешния пазар и е ограничило износа на дизелово гориво и реактивно гориво, дори когато общото световно производство на петрол остава стабилно, а цените стабилни.

Ударните възможности на Киев позволяват независими изстрелвания на дронове, заобикаляйки западното одобрение, необходимо за внос на оръжия с голям обсег.

Тази автономия предшестваше по-строги санкции срещу Русия: съюзниците ескалираха едва след като Украйна прекара месеци в атаки по руски рафинерии.

На място всяка мисия е изследване на компромиси.

По-малко от 30% от дроновете дори достигат целевата зона, така че щателното планиране е от съществено значение, каза Фидел, който разсъждава върху човешката цена.

"Войната падна на нашето поколение, за да можем да се борим за децата си и те да могат да живеят в свободна демократична страна. В момента натрупваме опит, който ще бъде използван от всяка страна по света, и плащаме цената с живота си и живота на нашите приятели", споделя той.