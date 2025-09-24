Зеленски пред ООН: Международното право не работи без оръжия

Mеждународното право работи само когато по-голямата част от нашите съюзници са наистина готови да го защитят. И дори тогава то не работи без оръжия. Това е ужасно, но без тях нещата биха били още по-лоши, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски в речта си пред Общото събрание на ООН.

По думите на украинския президент все още не е постигнато примирие в Украйна и "причината е, че Русия отказва.“Украинците са миролюбив народ. Те са народ, който иска да живее свободно, в собствената си независима страна. Ето защо инвестираме в отбрана“, добави украинският президент.

Освен на войната в Украйна Зеленски обърна внимание и на ситуацията в Сирия. “Дори и сега, след всички тези промени в страната, Сирия трябва да се обърне към света с молба да облекчи санкциите, които задушават икономиката ѝ. Сирия заслужава подкрепата на международната общност“, каза той.

Зеленски говори и за връзката между ситуацията в ивицата Газа и ООН. “Международната общност се отдръпва от ООН като глобална система. Тя се превръща просто в изявления. И всичко, което се случва в Газа, ми напомня за това постоянно“, каза той.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова за създаване на многослойна европейска противовъздушна отбрана, след като преди 2 седмици руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша и Румъния. Той също така настоява за нови санкции срещу Русия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции на Русия, ако ЕС спре да купува руски петрол, а председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен представи съвсем 19-и пакет със санкции. Той е насочен по-конкретно срещу криптовалутите, банките и енергийния сектор. / БТА