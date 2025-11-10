Огромен самолет по улиците на Букурещ предизвика конспирации в Румъния ВИДЕО

Прекомерно голям транспорт предизвика паника в Румъния. Изображения на самолет по улиците близо до столицата Букурещ станаха повод за конспирации в Tiktok. От тайни принудителни кацания до организирано прикриване на самолетна катастрофа, клиповете станаха популярни онлайн.

Истината обаче е съвсем проста - фюзелажът на самолета просто беше преместен под полицейски ескорт, за да бъде превърнат в хотел в окръг Брашов. 4

„7 ноември 2025 г., 12 часа през нощта. Нека ви покажа защо има задръствания по това време. Нещо, което ще бъде 100% потулено. Вижте, виждате ли онзи самолет там? Имаше инцидент, той кацна на пътя, те го взеха веднага, вдигнаха го от пътя и този случай ще бъде 100% потулен. Смаян съм. Какви неща могат да се случат в тази страна и да бъдат потулени. Вижте и вие, добре? Отопени, Анри Коанда, в Букурещ“, казва един интернет потребител.

„Дори продадохме самолетите от летищата“, казва друг.

„Вървите си тихо по пътя и вижте това“, отбелязва трети потребител.

Десетки видеоклипове се появиха онлайн, в които се твърди, че самолетът, хванат по улиците на столицата, е участвал в потулена самолетна катастрофа или че е трябвало да направи принудително кацане на DN1. Изображенията предизвикаха паника и объркване сред потребителите. Някои създатели на съдържание се разиграха повече със сценария, добавяйки звукови ефекти на сирени и алармистични заглавия.

Скоро дори се появиха теории за „самолет-призрак“, изчезнал от години и внезапно открит в трафика.

Други използваха клиповете просто, за да привлекат гледания и харесвания.

В действителност нещата бяха съвсем различни. Фюзелажът на самолета беше транспортиран с камион, под полицейски ескорт, до изхода на Букурещ. Националната компания за магистрали и национални пътища заяви в изявление, че самолетът е на 34 години, вече не функционира и ще бъде превърнат в хотел в окръг Брашов. Очаква се проектът да бъде завършен и открит през 2026 г.