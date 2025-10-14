Могат ли пушки, шпионски самолети и лазери да защитят Европа от дронове?

След като предполагаеми руски дронове нарушиха въздушното пространство на НАТО през последните седмици, затваряйки летища и разтревожвайки гражданите, европейските военни и правителства се озовават в нова ера на конфликт с неотложна нужда да укрепят отбраната си.

Съюзническите държави са притиснати между необходимостта да разработят дългосрочни решения за справяне с продължаващите хибридни заплахи на Русия и по-неотложната нужда да помогнат на цивилното население да се подготви за следващата потенциална вълна от дронове. Решенията обхващат от многослойни системи за противовъздушна отбрана до цивилни стрелби по мишени срещу дронове, пише WSJ.

Организацията на Северноатлантическия договор се надпреварва да внедри нови технологии, които могат да забелязват дронове отдалеч и да ги унищожават, без да се хаби скъпо оръжие. Организацията също така обмисля как да се справи с нахлуванията на безпилотни летателни апарати, когато виновникът и неговите намерения не могат да бъдат установени.

През последните седмици дронове доведоха до затваряне на летища в Дания и кръжаха над най-важната военновъздушна база на страната. Самолетите изчезнаха, преди властите да успеят да ги прехванат, оставяйки датските власти без доказателства кой ги е изпратил. В Полша военни самолети на НАТО свалиха няколко руски дрона миналия месец.

Полша и Дания са сред най-верните съюзници на Украйна по време на война и сега търсят подкрепа от Киев. Полша е във връзка с Украйна, за да обсъди как да се реагира на заплахите от дронове, а датските отбранителни компании имат познания от първа ръка от разкъсваната от войната страна за бързо променящата се технология на дронове, която се използва там.

Други съюзници също реагират. Миналата седмица германският кабинет одобри законопроект, който разрешава на полицията да сваля дронове, представляващи непосредствена заплаха. Швеция обяви в петък, че ще инвестира около 370 милиона долара в нови системи за борба с дронове, включително оръжия за сваляне на безпилотни летателни апарати, прехващачи на дронове и сензори за заглушаване.

Защитата на Европа срещу дронове включва няколко стъпки: откриване и идентифициране на безпилотните летателни апарати, вземане на решение дали да бъдат неутрализирани и упражняване на натиск от небето, за да се възпрат враговете от изстрелването им.

Нахлуването на дронове накара европейските власти да ускорят изграждането на така наречената стена от дронове на източния фланг на НАТО, използвайки нови технологии като акустично откриване и лазери. Тези планове, обединяващи шест страни от НАТО, бяха задействани миналата година, но не намериха финансиране от Европейския съюз.

Някои експерти казват, че идеята за стена създава погрешно впечатление за това как да се спрат дроновете. За западноевропейските страни предотвратяването на дронове се случва и по-далеч от източните граници на НАТО. Дания заяви, че дроновете, които наскоро са кръжали във въздушното ѝ пространство, са били изстреляни от близостта на страната, а не отдалеч.

„Стената от дронове може би най-добре се разбира като защита на границата с Русия, но е също толкова важно да има подобна дълбоко ешелонирана защита“, каза Ханс-Кристиан Матиесен , вицепрезидент по отбранителните програми в Sky-Watch, датски производител на вид боен дрон с фиксирани крила, използван в Украйна. „Докато имаме толкова отворени общества, колкото имаме, има безкрайни начини за въвеждане на дронове.“

След последните инциденти с дронове, датските въоръжени сили инсталираха доплерови радари на поне две от местата, над които бяха прелетяни самолетите - летището в Копенхаген и военновъздушната база в Скридструп, където се намират повечето от изтребителите F-16 и F-35 на страната. Радарите, произведени от датската инженерна компания Weibel, са подобни на тези, които компанията инсталира на летище „Шарл дьо Гол“ за Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Дроновете над цивилни райони поставят правителствата пред дилема как да реагират. Смущенията в работата на летищата, например, обикновено попадат под юрисдикцията на органите за вътрешна сигурност или министерствата на вътрешните работи, но могат да изискват защита от военни. Това потенциално забавя доставките на ключови отбранителни материали.

„Ако ще предоставяме решения, на кого ще ги изпращаме, кой разполага с бюджетите, кои са тези, които вземат решенията?“, каза Петер Рьопке , главен изпълнителен директор на Weibel.

Ефективното откриване на дронове разчита на пресяване на огромни количества информация от въздушния и корабния трафик и реагиране на заплаха от дрон в рамките на секунди, а не на часове. Това изисква множество видове сензори, включително радари, електрооптични и инфрачервени камери и изкуствен интелект, комбинирани в една система, каза Йеспер Бьонке , изпълнителен вицепрезидент и главен технологичен директор на датския производител на радари Terma Group.

След като бъде открит дрон, решението дали да бъде свален включва оценка на риска и разходите. Разбитият дрон може да причини щети и жертви на земята. Насочването към него с ракети може бързо да изчерпи ценните арсенали, ако нахлуванията с дронове станат рутинни.

Едно решение: пушки. Датските въоръжени сили миналия месец получиха голяма поръчка от пушки, след като ускориха изпълнението на съществуваща поръчка, и се втурнаха да обучават инструктори от флота, военновъздушните сили и армията да унищожават дронове с тях.

През август шведският гигант в аерокосмическа и отбранителна промишленост Saab представи първата си ракета, предназначена специално за сваляне на дронове. С обхват от 3 мили, ракетата Nimbrix има бойна глава, която може да детонира във въздуха, за да се насочи към рояци дронове на сравнително ниска цена.

По-рано тази година Saab представи и модулна система за борба с дронове, която интегрира мобилен радар с дистанционно управлявана оръжейна станция, оборудвана с картечници и компоненти за електронна война.

Работейки с шведските въоръжени сили, Saab произведе системата за три месеца, целяйки бърза иновация в стил Силициевата долина, която да отговори на бързо променящите се изисквания, каза Петер Бедоар , главен технологичен директор на Saab. „Вместо да си поставим много висока летва“, каза Бедоар, „казахме, ако искаме да го направим бързо, какво можем да получим?“

Компанията се надява да интегрира напълно системата Loke във военновременните подразделения на НАТО до края на годината.

Натискът върху Русия на други фронтове би могъл да бъде неин собствен възпиращ фактор.

Това обаче изисква осезаеми доказателства за руска отговорност, нещо, което не винаги е ясно, предвид тайния характер на атаките с дронове, каза Андреас Граае , ръководител на изследванията в Института за военни технологии към Кралския датски колеж по отбрана. Той предупреди, че участието на Русия в хибридна война може да ескалира конфликта.

Въпреки това, миналата седмица датското правителство заяви, че ще засили екологичните инспекции на корабите в Skagen Red, едно от най-натоварените места за закотвяне в Скандинавия в северния край на Дания. Инспекциите ще бъдат насочени към по-стари кораби, особено тези, принадлежащи към руската тайна мрежа от кораби, известна като „сянката флотилия“, превозваща санкциониран петрол през датски води.

„Трябва да спрем военната машина на Путин. Това важи и за руския скрит флот“, каза Мортен Бьодсков , датски министър на промишлеността, бизнеса и финансите. „Ще използваме всички инструменти, с които разполагаме.“

Докато политиците и военните обсъждат и набавят оборудване, гражданите са разтревожени. На източната граница на Полша, където първите дронове преминаха във въздушното пространство на съюзниците, жителите сами обмислят как да реагират на следващата заплаха.

Във Вирики, където наскоро беше разрушена къща, след като изтребител се опита да свали един от евтините руски дрони Gerbera, Ева Яблонска , треньор на полицейски кучета, наблюдава скок в посещаемостта на нейните курсове по първа помощ. Учител по физическо възпитание обучава учениците как да реагират на дронове, а кметът на селото е започнал курсове по стрелба през уикенда.

„Всеки, който е умел в това, би могъл да свали дрон“, каза кметът на окръг Вирики Бернард Блашчук . Войници с опит на бойното поле казват, че дроновете са по-трудни за уцелване от птиците.

Бившият граничар, Блашчук изпрати писмо до Министерството на отбраната, с което предложи въоръжените сили да използват училище като база. Той също така е кандидатствал за финансиране от ЕС за изграждане на бомбоубежища, след като жители на три села наскоро гласуваха за изграждането им с бюджетни средства.

„Всички искаме мир, но понякога биваме нападнати и тогава трябва да можем да защитим народа си“, каза той.

На обучението по първа помощ близо 30 жители се научиха да оказват първа помощ, подготвяйки се за следващата поява на дронове.