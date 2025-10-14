Албанците откраднаха занаята от Ндрангета: Ето как доставят кокаин до Европа

Шестимата албанци, пристигнали в малкото норвежко пристанище, били екипирани с неопренови костюми и подводни шейни, сякаш излезли от филм за Джеймс Бонд, но не планирали да се забавляват, гмуркайки се. Петимата мъже и една жена били в Хуснес на западния бряг на Норвегия, за да посрещнат товарен кораб, пристигащ от Бразилия. Когато „Нордлоар“ пристигнал, те изчакали да се стъмни, преди един от групата да се гмурне, за да извади над 150 кг кокаин, скрит във вентилационен отвор за вода под ватерлинията на кораба.

„При тези операции екипажът на кораба често няма представа, че корабът им се използва като безплатно такси от наркотрафиканти“, каза Леонардо Ланди, италиански полицай, който помогнал за залавянето на водолазите на местопрестъплението през 2023 г. „Това, което забелязахме, е, че водолазите, които скриват кокаин в тези кораби в Южна Америка, след което го изваждат в Европа, са все по-често албанци, вероятно с военна подготовка.“

Това бележи поредната задача за трафик на наркотици, поета от албанци, които вече се справят с всичко - от производството на кокаин в Латинска Америка до посредничеството при доставки през Еквадор и надзора на продажбите по улиците на Европа.

Чрез управлението на всяка стъпка в бизнеса, албанците успяха да намалят разходите и да извадят конкурентите си от бизнеса.

„Сега те предлагат всяка услуга, свързана с трафика на наркотици“, каза Ланди, полковник от италианската данъчна полиция, който работи като служител за връзка с наркотиците в правоохранителната агенция на ЕС Европол.

Контрабандата на „паразити“, както е известна, използва товарни кораби и се разраства, защото избягва необходимостта от подкупване на екипажа или митническите служители. Всичко, от което се нуждаят бандите, е водолаз да развие решетката, покриваща „морския сандък“ - вдлъбнатата ниша под водолинията на кораба, където се изпомпва вода за охлаждане, и да пъхне водоустойчиви чували с до 400 кг кокаин, заедно с Apple AirTags, за да проследи плавателния съд.

„Докато корабът чака да влезе в пристанище в Европа, екип от водолази се връща през нощта, използвайки две до четири електрически шейни, които им позволяват да плуват от разстояние един километър“, обясни Ланди пред The Times.. „Не е лесно, витлата на кораба може да се въртят, за да държат кораба неподвижен, поради което им се плаща до 300 000 евро, за да премахнат наркотиците“, добави той.

Албанската банда в Норвегия е била разкрита, когато митническите служители открили мотори за подводни шейни в колата на един от мъжете, когато той влязъл в страната преди операцията. Служителите го пуснали, но предупредили полицията, която проследила бандата и конфискувала кокаина, след като водолазът излязъл от водата.

Подобни арести обаче не спряха още албански водолази да опитат късмета си, често в малки пристанища, където сигурността е слаба.

„Това означава Финландия, Норвегия, Швеция, Дания и Великобритания. И ако се отправят към Южна Америка, за да позиционират наркотиците, ще им отнеме три седмици, за да стигнат до там, летейки през Мексико или Африка, за да не бъдат забелязани“, каза Ланди.

Ланди каза, че изпращането на по-малки пратки до по-малки пристанища, вместо изпращането на тонове кокаин в единични контейнери, които рискуват да бъдат разкрити, е част от фрагментирането на търговията. Тази година същият феномен е в ход, когато трафикантите комуникират, каза той.

Европол е в центъра на разбиването на серия криптирани телефонни мрежи, използвани от трафикантите, по-специално Sky ECC, която е имала 171 000 потребители, когато е била затворена през 2021 г. Благодарение на милионите заловени и анализирани съобщения, все още се извършват арести, включително десет заподозрени контрабандисти, заловени в Албания през август, за които се смята, че печелят 40 милиона долара от доставки до Хамбург и Ротердам.

Други потребители на Sky ECC са намерили убежище в Обединените арабски емирства, когато са осъзнали, че сделките им с наркотици вече не са частни, каза Ланди. Последната голяма криптирана телефонна мрежа, която беше разбита, беше Matrix, която предостави на полицията над два милиона съобщения миналата година.

Оттогава престъпниците са помъдрели, каза Ланди.

„Албанците, италианската мафия Ндрангета и южноамериканците внимателно проверяват кой получава криптирани телефони и използват множество платформи, всяка с малко абонати. Ако трафикант изпрати съобщение на колега, използвайки една платформа, колегата отговаря с друг телефон, използвайки друга платформа. Дори ние да наблюдаваме една от мрежите, виждаме само половината от разговора. Ако трима души си пишат съобщения, те ще използват три платформи. С Matrix наблюдавахме убийства на живо, но сега сме повече на тъмно.“

Ланди каза, че днес може да има около десет различни системи за криптиране, използвани от наркобароните, често разработени от холандски експерти.

Това, което експертите знаят, е, че албанците сега действат рамо до рамо с Ндрангета, след като мафията от Калабрия, която първоначално ги използва като работна сила, ги е научила на триковете на занаята.

„Ндрангетата действа като вид гарант за албанците, а албанците в замяна информират италианците за операциите им“, каза Ланди. „Албанците трябва да поддържат мира с Ндрангетата, защото сега на Балканите има насилствени, изгряващи банди, които биха искали да заемат мястото им.“