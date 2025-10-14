Порошенко: Украйна може да направи чудеса, може да победи Русия ВИДЕО

Бившият украински президент Петро Порошенко заяви, че Украйна може да победи Русия с подкрепата на НАТО, Съединените щати и Европейския съюз, без да са необходими чуждестранни войски.

В ексклузивно интервю за TVP World, Порошенко заяви, че Украйна трябва да се интегрира по-тясно със западните съюзи и призова за продължаваща солидарност от европейските партньори.

„Дръжте вратата на НАТО отворена за Украйна“, призова Порошенко. „Без членство на Украйна в НАТО би било невъзможно да има каквато и да е устойчива ситуация на континента.“

Той твърди, че двустранните гаранции за сигурност не могат да заменят Член 5 на НАТО, който ангажира държавите-членки с колективна отбрана.

„Не става въпрос за сигурност, а за финанси, пари, отбранителна промишленост. Но никой не е готов да изпрати войници“, каза той. "И ние, Украйна, сега казваме: Член 5 ни е достатъчен. Не ни трябват вашите войници; имаме нужда от единство, имаме нужда от солидарност.“

Порошенко каза, че е уверен в способността на Украйна да преодолее руската агресия.

„С интеграцията със САЩ, НАТО и ЕС можем да направим чудеса. Можем да спрем Русия, можем да победим Русия“, каза той.

Той също така призова европейските държави да намалят допълнително зависимостта си от руската енергия.

„Вие вече показахте как да живеете без руски газ“, каза Порошенко. „Сега, моля, научете се как да живеете без руски петрол. Моля, докато не победим, научете се как да живеете без Русия.“

Порошенко, който беше президент на Украйна от 2014 до 2019 г., остава влиятелен проевропейски глас в политическия пейзаж на страната.