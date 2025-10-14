Дженифър Анистън никога не е желаела да осиновява

Дженифър Анистън категорично призна, че никога не е искала да осиновява, въпреки дългогодишните ѝ борби с репродуктивните проблеми.

В нов епизод с ранен достъп на подкаста "Armchair Expert" по Wondery+, звездата от „The Morning Show“ (56 г.) сподели личната причина, поради която идеята за осиновяване никога не е била близка до сърцето ѝ.

Анистън неведнъж е била откровена за неуспешните си опити за забременяване, включително и за процедурите с инвитро, след които е стигнала до момент, когато вече не мисли за бременност.

Темата за осиновяване се появява, след като водещата Моника Падман разказва за собственото си решение да замрази яйцеклетки. П

адман споделя, че е колеблива дали изобщо иска деца, отбелязвайки: „Може би е напълно окей и да не искам.“

Тогава тя пита Анистън дали е намерила „мир“ с това, че е от другата страна на този избор.

„Толкова е спокойно. Но ще кажа, че има момент, в който вече е извън моя контрол. Буквално няма нищо, което мога да направя“, отговаря актрисата.

Тя продължава: „Хората ми казват: "Но ти можеш да осиновиш." Но аз не искам да осиновявам. Искам собствената си ДНК в едно малко човече. Това е единственият начин. Егоистично или не — каквото и да е — винаги съм го искала.“

Анистън признава, че въпреки нежеланието си да обсъжда темата, понякога е имала моменти, в които е срещала някого и си е мислила: „С този човек щяхме да направим страхотни деца.“ Но добавя, че тези мисли „минават за три секунди“.

„На другия бряг на това преживяване започваш да романтизираш, защото вече е извън твоя контрол. Просто не беше в плана — какъвто и да е бил този план", казва тя.

По думите ѝ, особено болезнено е в мига, когато лекарите кажат „това е краят“.

„Има един странен момент, в който го чуваш и просто те пречупва“, споделя Дженифър, цитирана от People.

През 2022 г. в интервю за Allure Анистън вече бе заявила, че няма никакви съжаления за начина, по който са се развили нещата.

„Ето ме днес. Корабът отплава. Всъщност изпитвам леко облекчение, защото вече няма "Мога ли? Може би. Може би. Може би." Няма нужда повече да мисля за това“, допълва още актрисата.

Днес актрисата е напълно фокусирана върху работата си. Тя продължава да играе в „The Morning Show“ по Apple TV, чийто четвърти сезон в момента върви с нови епизоди всяка сряда.