Доктрината на Тръмп: Какво означава „мир чрез сила“ за Украйна и Иран?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства триумфа на подхода си „мир чрез сила“ в Газа в реч пред израелския парламент, в която се стреми да дефинира своята доктрина за уреждане на най-трудните за разрешаване конфликти в света.

Тръмп си спомни как Хилари Клинтън, неговата съперничка през 2016 г., предупреди, че ще хвърли Америка в ядрена война, защото е толкова неконформен. Вместо това, твърди Тръмп, той винаги е бил против войната и непрекъснато е търсил начини за сключване на сделки, пише The Times.

Като доказателство той посочи не само мирния план за Газа, но и перспективата за по-широк мир в Близкия изток, включващ Иран, както и седем други мирни споразумения от Армения и Азербайджан до Индия и Пакистан.

Кредото на Тръмп „Америка на първо място“ и антипатията му към международни форуми като НАТО и ООН накараха мнозина да заключат, че неговото президентство ще доведе до оттеглянето на САЩ от световната сцена. Вместо това той рискува да разстрои електората си „Мага“, за да похарчи политически капитал за сформиране на голяма коалиция от държави, която да тласне Хамас и Израел към прекратяване на огъня.

„Това е всичко, което правя с живота си, сключвам сделки“, каза Тръмп, докато поздравяваше президента на Египет Сиси в Шарм ел-Шейх.

Въпреки че Тръмп понякога може да бъде отмъстителен към вътрешните си врагове, той се оказа не толкова небрежен, колкото предупреждаваше Клинтън. Една винетка в речта му в Кнесета показва как той е използвал това в своя полза.

Президентът нарече Марко Рубио потенциално най-великия държавен секретар на всички времена. След това той си спомни, че по време на републиканските президентски предварителни избори през 2016 г. „той и аз, знаете ли, наистина се борихме - помните ли, той беше корав, беше гаден. Кой, по дяволите, си помисли, че това ще се случи, Марко, нали? Сега казвам, че ще остане в историята като най-великия.“

Готовността на Тръмп да остави миналото в миналото, когато му е удобно, е от основно значение за способността му да сключва сделки. Той показа това в уговорките си към Иран, като им благодари за приветстването на сделката за Газа и настоя, че в крайна сметка ще постигнат мир със САЩ.

„Готови сме, когато и вие сте, и това ще бъде най-доброто решение, което Иран някога е вземал, и то ще се случи“, каза Тръмп пред Кнесета. „Ръката на приятелството и сътрудничеството е отворена. Казвам ви, те искат да сключат сделка.“

Критиците твърдят, че Тръмп не е направил достатъчно, за да укрепи примирието в Газа, което наследи през януари, а след това е дал твърде много свобода на действие на Израел, след като то се провали на 18 март. Десетки хиляди други жители на Газа загубиха живота си преди окончателното споразумение.

Тръмп заяви, че това не може да бъде постигнато, докато Израел, подхранван от Америка, не демонстрира значението на военната сила, докато екипът му изгради международната коалиция, необходима за наистина трайно уреждане на спора.

„Честно казано, дадохме много на Израел... Можете ли да ми дадете това оръжие, онова оръжие?“, каза Тръмп. „Доставихме ги тук и те са най-добрите. Но вие ги използвахте добре... Израел стана силен и могъщ, което в крайна сметка доведе до мир. Това доведе до мир.“

На 22 юни се случи ключова стъпка в поредната демонстрация на военната сила на САЩ. „Наистина всичко започна, когато унищожихме ядрения потенциал на Иран“, каза Тръмп.

Мирът дойде с ужасна човешка цена след убийството на 1300 израелци от "Хамас" и 67 000 жертви при израелската военна операция в Газа, според управляваните от Хамас здравни власти в Газа.

Така че доктрината на Тръмп за мир чрез сила изискваше много военни разрушения, поне в този случай, за да се убедят и двете страни, че повече война е безсмислена.

В други случаи заплахата от икономическо опустошение на САЩ под формата на мита беше достатъчна, за да стимулира сделки, но остава въпросът как мирът чрез сила може да спре оръжията в Украйна.

По пътя към Израел Тръмп потвърди, че е разговарял с президента Зеленски за предоставянето на американски ракети „Томахоук“ с голям обсег, стъпка, която неговият предшественик Джо Байдън не би одобрил от страх да не провокира Москва.

Това показва как доктрината на Тръмп включва ниво на балансиране на ръба на конфликта, с което много президенти не биха се чувствали комфортно.

Когато Русия е изправена пред най-големия арсенал от ядрени оръжия в света, натискът за изграждане на коалиции и икономическият натиск ще трябва драстично да се засили, за да промени пътя на Кремъл. Тръмп призна силата на ядрената логика в понеделник.

Готовността му да предостави допълнителна огнева мощ на Украйна е една част от пъзела, но урокът от мира в Газа е и широкообхватната коалиция, която беше изградена срещу Хамас. Американските долари помогнаха за изграждането на този съюз чрез бизнес сделките на Тръмп в Близкия изток, като спомогнаха за затвърждаване на подкрепата за икономическите сили на държавите от Персийския залив.

„Спряхме държавата номер едно, спонсор на тероризма Иран, да се сдобие с най-опасните оръжия в света“, каза Тръмп. „Ако се замислите, ако не бяхме направили това... щеше да има тъмен облак над тази сделка - и първо, тя нямаше да се случи, защото другите арабски и мюсюлмански държави наистина не биха се чувствали комфортно да сключат сделката, която имаме сега. Нали?“