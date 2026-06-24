Руската страна е предложила на Украйна значително да повиши нивото на ръководителите на делегациите в преговорите, както и да бъдат създадени три работни групи.

Това заяви руският външен министър Сергей Лавров по време на Международния научно-експертен форум "Примаковски четения", съобщи ТАСС.

"Всичко прекъсна преди година, когато на поредния кръг от преговорите украинската страна каза: "Това е твърде слаба структура като формат за преговори, защото ръководителите са на ниско ниво и се занимават само с хуманитарни въпроси".

Чухме това и отговорихме: "Добре, разбрахме". Предложихме значително да повишим нивото на ръководителите на делегациите – не мога да кажа до какво ниво, но много съществено. Освен това предложихме да бъдат създадени три работни групи – по хуманитарни въпроси, по политически въпроси и по военни въпроси", заяви министърът.

Русия няма да се съгласи на временни решения по въпроса за уреждането на конфликта в Украйна, заяви руският външен министър, цитиран от РИА Новости.

Ръководителят на руското външно министерство подчерта, че за Русия този въпрос има принципен характер и страната няма да се съгласи на "някакви временни междинни решения". Москва също така няма да приема ултиматуми, продиктувани отвън, посочи Лавров.

На 23 юни постоянният представител на Украйна в ООН Андрий Мелник съобщи, че страната е готова за преки преговори с Русия за постигане на траен и справедлив мир при прекратяване на огъня по линията на съприкосновение. По думите му "протегнатата ръка на Киев остава във въздуха", а търпението на страната "не е безгранично". Ако Съветът за сигурност на ООН продължи да заема изчаквателна позиция, ситуацията може да се промени, твърди Мелник.

Същия ден членът на комисията по отбрана в Държавната дума Андрей Колесник заяви, че изказването на Мелник относно отказа на Киев от преговори и продължаването на бойните действия представлява форма на шантаж.

По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че "Русия ще стигне там, където е необходимо" в рамките на т.нар. специална военна операция.

Вашингтон така и не е отговорил на собствените си предложения за уреждане на конфликта в Украйна, направени преди около година в Анкоридж. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров.

Говорейки за подхода на САЩ към уреждането на украинския конфликт, ръководителят на руската дипломация отбеляза, че „сега всичко се е променило съществено“. Лавров припомни, че преди руско-американската среща на върха в Аляска Москва е получила „напълно конкретни предложения“, които в Анкоридж са били приети от руския президент Владимир Путин.

„Струваше ни се, че там постигнахме съгласие. Но минава една седмица, минават две. Президентът на САЩ Доналд Тръмп замина да се консултира с европейците във Вашингтон. Володимир Зеленски също по някакъв начин беше консултиран там. Но в крайна сметка и до днес нямаме отговор на американското предложение, което подкрепихме“, заяви Лавров.

„Така изглежда ситуацията в момента“, добави той