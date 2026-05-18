Кремъл променя реториката, надява се мирните преговори да се възобновят

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че макар в момента мирните преговори за края на войната в Украйна да са на пауза, се надява те в скоро време да бъдат възобновени.

"Очакваме, че (мирният процес) все пак ще бъде възобновен. И очакваме нашите американски колеги да продължат усилията си за миротворчество и посредничество в това отношение“, каза Песков, цитиран от ТАСС.

Изявлението бележи промяна в реториката на Москва, след изявлението на руския външен министър Сергей Лавров от 18 април, че преговорите с Украйна не са основен приоритет на Русия.

"Надяваме се, че нашите американски колеги ще продължат своите мироопазващи и посреднически усилия", добави Песков в отговор на журналисти.

Руските сили насочват атаки само към военни обекти в Украйна, докато украинските войски продължават да атакуват гражданска инфраструктура в Русия. "Що се отнася до ударите на нашите въоръжени сили, те се нанасят само по военни цели или по обекти, свързани с военните. В този контекст би било уместно отново да се обърне внимание на продължаващите атаки с дронове на Украйна срещу граждански обекти на гражданска инфраструктура в различни руски градове и селища", обясни говорителят на Кремъл.

Забележките на Зеленски, че Русия може да атакува Украйна или някоя от страните от НАТО от територията на Беларус, не са нищо повече от опит за подбуждане към продължаване на войната.

"Не смятаме, че подобни изявления заслужават коментар. Беларус е наш съюзник и имаме съюзна държава с тях. Въпреки това, тя е суверенна държава. Следователно подобни изявления не са нищо повече от опит за допълнително подбуждане към продължаване на войната и ескалиране на напрежението", категоричен е Песков.

Преговори на пауза

Последните тристранни преговори с участието на Украйна, Русия и САЩ се проведоха на 16 февруари. Последваща среща, първоначално планирана за края на февруари, а по-късно отложена за началото на март, беше отменена малко преди американско-израелските удари срещу Иран да насочат фокуса на Вашингтон към Близкия изток, припомнят световните медии.

Президентът Володимир Зеленски многократно е призовавал както Вашингтон, така и Москва да възобновят преговорите, заявявайки, че не вярва, че мирният процес е стигнал до задънена улица.

"Днес сме много по-силни, отколкото бяхме през последните шест месеца“, каза Зеленски през март.

Украинският президент заяви също, че Киев очаква пратениците на президента на САЩ Доналд Тръмп да посетят страната по-късно тази пролет или в началото на лятото в опит да се съживят преговорите.

Териториални искания

Сериозни разногласия продължават да блокират напредъка, особено по отношение на териториалните искания на Русия.

Украйна твърди, че замразяването на настоящата фронтова линия е най-реалистичната основа за прекратяване на огъня. Междувременно Русия продължава да настоява украинските сили да се изтеглят от части от Донбас като предварително условие за каквото и да е споразумение – искане, което Киев отхвърли.