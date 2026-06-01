Зеленски: Прозорецът за преговори остава отворен до зимата на 2026 година ВИДЕО

"Прозорецът за ефективни мирни преговори между Киев и Москва ще остане отворен до зимата на 2026 гoдина", заяви в интервю за CBS News президентът Володимир Зеленски, публикувано на 31 май.

С възвръщането на инициативата на бойното поле през декември 2025 г., Украйна е била в по-добра позиция да преговаря с Русия, каза Зеленски пред водещата Маргарет Бренън. Този прозорец ще продължи до следващата зима, когато се очаква Москва отново да нанесе удар върху критичната енергийна инфраструктура на Украйна.

Президентът каза, че е информирал американските партньори на Киев, които посредничат в преговорите с Кремъл, за тази възможност за дипломация.

"През декември 2025 г. Русия започна да губи инициатива на бойното поле. И от тази гледна точка споделих тази информация с нашите американски партньори. През януари им казах, че мисля, че имаме прозорец за преговори, защото всеки месец те ще губят все повече и повече хора... Така че сега имаме този период от време преди зимата. Така че мисля, че през зимата - преди зимата, трябва да намерим начин, дипломатически начин, да седнем и да говорим", на мнение е Зеленски.

Настъплението на Русия по фронтовата линия спря през зимата на 2025-2026 г., както се случваше и в предишни години по време на пълномащабната война. Смразовитите условия затрудниха руските пехотни групи да проникнат в украинските позиции и да заобиколят украинските оператори на дронове.

В началото на март 2026 г. главнокомандващият Александър Сирски заяви, че през предходния месец Украйна е възвърнала повече територия, отколкото Русия е окупирала през този период - което отбелязва първото подобно предимство след неуспешната контраофанзива на Украйна през 2023 година.

Нови контраатаки

Докато украинските сили предприеха нови контраатаки на юг и превзеха инициативата близо до фронтовата линия, Русия драстично ескалира въздушните си бомбардировки по украински градове, насочени към отопление и електрозахранване посред зима.

"Те започнаха да ни атакуват с масивни ракетни атаки и отново, основната причина, поради която го направиха, е, че започват да губят на бойното поле“, каза Зеленски пред CBS News.

Президентът също така каза, че Русия губи до 35 хиляди войници на месец, сражавайки се в Украйна. "Те са на път към голямата криза с народа, мисля, че всички тези неща ще ги тласнат към диалог".

Зеленски добави, че за да може Украйна да се възползва от възможността да възобнови преговорите, руският президент Владимир Путин ще трябва да се изправи пред допълнителен натиск. Президентът също така призна, че американските преговарящи са фокусирани върху войната в Иран и в момента не дават приоритет на Украйна.

"Съединените щати пренасочиха фокуса си към Близкия изток и поради това мисля, че Близкият изток е приоритет. Ето защо имаме някои паузи в дипломатическите си преговори“, каза украинският лидер.

Възобновяване на мирните преговори

Въпреки това, Зеленски подчерта важността на възобновяването на мирните преговори, като по-специално наблегна на продължаващото въздействие на войната върху украинските деца. Русия е отвлякла над 20 хиляди деца от Украйна, военно престъпление, за което Международният наказателен съд (МНС) издаде заповед за арест на Путин.

Зеленски заяви, че е спешно Украйна и нейните партньори да работят за връщането на повече деца у дома и твърди, че Русия е предложила да размени отвлечени украински деца за военнопленници.

"Те ни предложиха да разменим деца с войници. Можете ли да си представите как можем да разменим децата си? Да, важно е да си върнем воините, военнопленниците, но не можем да ги разменим срещу децата", категоричен е Зеленски.

Той също така каза, че Русия обучава откраднати деца да мразят Украйна и в някои случаи изпраща момчета, отвлечени от Украйна, да се бият във войната на Москва срещу техните сънародници. Според него правителството има доказателства, че Русия "тласка тези момчета на бойното поле“.

Забележките на президента идват, докато Украйна се готви за поредна мащабна руска атака с балистични ракети. Зеленски се обърна директно към президента на САЩ Доналд Тръмп за допълнителна подкрепа, включително противоракетни системи за отбрана, санкции срещу Русия и подновяване на дипломацията.

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви пред репортери, че Съединените щати ще "намерят начин“ да помогнат на Украйна да се защити, въпреки че не предостави подробности.

Последният кръг от преговори между Украйна и Русия се проведе през февруари 2026 г. в Женева. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призна преди дни, че преговорите, посредничени от САЩ, на практика са в застой.

В интервюто Зеленски каза още, че страната му се надява да бъде домакин на водещите преговарящи на Тръмп, специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, в Киев през следващите две седмици.

Готов е за среща с Путин

Зеленски добави, че Украйна остава отворена и за двустранни преки преговори с Русия и нейния лидер.

“Готов съм да се срещна с Путин, ако той е готов. Смятам, че са необходими още санкции. Смятам, че е необходим още натиск. И вие попитахте кога те (Русия) ще бъдат готови и дали ще бъдат готови, теоретично. Мисля, че да, повече санкции, повече натиск и те ще бъдат готови за диалог“, каза Зеленски.

