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Украинец нокаутира двама военни, набиращи персонал за армията ВИДЕО

Те дори не успяха да се защитят

26.06.2026 | 16:24 ч. 27
Украинец нокаутира двама военни, набиращи персонал за армията ВИДЕО

Кадри от инцидент, за който се твърди, че се е случил тази седмица по улиците на украинския град Николаев, станаха популярни в социалните мрежи. Във видеото се вижда как млад мъж напада и брутално нокаутира служители по набирането на персонал, които преди това уж са спрели друг мъж на улицата с намерението да го мобилизират за войната срещу Русия, съобщи местният портал Korabelov.info.
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Кадрите показват как нападателят поваля двама военни полицаи, без те да могат да окажат сериозна съпротива, преди да избяга от местопроизшествието. Обстоятелствата около инцидента все още не са официално потвърдени.

Нападенията срещу офицери и войници от украинската армия, опитващи се да мобилизират мъже за войната, се увеличиха през последните месеци, тъй като войната срещу Русия, в която според официални данни и независими оценки досега са загинали над 50 000 украински войници, навлезе в петата си година.

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