Кричим поема сумата за погребението на Георги Кузев

Община Кричим ще поеме разходите за транспортирането и погребението на 37-годишния Георги Кузев, който почина след жесток побой в района на Младежкия хълм в Пловдив. Това обяви кметът на града Атанас Калчев в социалните мрежи, цитиран от Bulgaria ON AIR.

"Община Кричим се ангажира да поеме разходите по транспортирането на тялото на покойния Георги Кузев, когато бъде освободено с постановление на наблюдаващия прокурор, както и разходите по погребалния ритуал в гробищния парк на гр. Кричим, защото това е най-малкото, което можем да направим, за да бъде изпратен достойно в последния му земен път.

При необходимост и при поискване на характеристична справка от страна на представляващото адвокатско дружество на починалия наш съгражданин, в качеството ми на кмет на община Кричим ще издам такава, като тя ще бъде максимално обективна, изчерпателна и основана на наличната информация и на обстоятелствата, известни на общинската администрация.

От общината са категорични, че това е тежък момент, а техният ангажимент не е само институционален, но и човешки.

“Семейството на сестрата, роднините и близките на Георги не бива да бъдат оставяни сами да се справят с организационната и финансовата тежест, съпътстваща една толкова трагична загуба”, се казва още в съобщението.

Община Кричим ще окаже необходимото съдействие в рамките на своите правомощия, при пълно уважение към работата на разследващите органи и към правото на близките да получат отговори за всички обстоятелства около смъртта на Георги. Бог да го прости! Светла да бъде паметта му".