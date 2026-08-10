Кричим поема сумата за погребението на Георги Кузев

Община Кричим ще поеме разходите за транспортирането и погребението на 37-годишния Георги Кузев, който почина след жесток побой в района на Младежкия хълм в Пловдив. Това обяви кметът на града Атанас Калчев в социалните мрежи, цитиран от Bulgaria ON AIR.
"Община Кричим се ангажира да поеме разходите по транспортирането на тялото на покойния Георги Кузев, когато бъде освободено с постановление на наблюдаващия прокурор, както и разходите по погребалния ритуал в гробищния парк на гр. Кричим, защото това е най-малкото, което можем да направим, за да бъде изпратен достойно в последния му земен път.
При необходимост и при поискване на характеристична справка от страна на представляващото адвокатско дружество на починалия наш съгражданин, в качеството ми на кмет на община Кричим ще издам такава, като тя ще бъде максимално обективна, изчерпателна и основана на наличната информация и на обстоятелствата, известни на общинската администрация.
От общината са категорични, че това е тежък момент, а техният ангажимент не е само институционален, но и човешки.
“Семейството на сестрата, роднините и близките на Георги не бива да бъдат оставяни сами да се справят с организационната и финансовата тежест, съпътстваща една толкова трагична загуба”, се казва още в съобщението.
Община Кричим ще окаже необходимото съдействие в рамките на своите правомощия, при пълно уважение към работата на разследващите органи и към правото на близките да получат отговори за всички обстоятелства около смъртта на Георги. Бог да го прости! Светла да бъде паметта му".Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.