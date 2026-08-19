Върховната Рада гласува назначаването на Хмара за министър на отбраната

Днес Върховната Рада на Украйна одобри кандидатурата на президента Володимир Зеленски за министър на отбраната. Така след уволнението на Михайло Федоров, постът се поема от бившия високопоставен служител на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Евген Хмара.

Кандидатурата на Хмара бе одобрена единодушно от парламентарната комисия по отбрана. При окончателното гласуване в парламента кандидатурата на Хмара бе подкрепена от 312 депутати. За назначаването бяха необходими общо 226 гласа, съобщават украинските медии.

Този развой на събитията на практика слага край на надеждите, че Федоров би могъл да се върне на поста министър на отбраната. От момента на отстраняването си той настояваше да се върне на длъжността, като изключваше възможността да поеме каквато и да е друга работа.

Връщането му на поста министър на отбраната беше и основното искане на протестиращите през последния месец, като група демонстранти се събра пред парламента, за да изрази несъгласие с гласуването.

Кой е Евген Хмара?

Хмара е ветеран от Службата за сигурност на Украйна (СБУ), който преди това е командвал Центъра за специални операции "Алфа“ към ведомството и е ръководил кампанията на Украйна за удари с дронове с голям обсег срещу Русия.

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Той също така е ръководил операцията по освобождаването на Змийския остров през 2022 г., а през януари 2026 г. е назначен за временно изпълняващ длъжността ръководител на службата, след като Василий Малюк се оттегля от поста.

За него Зеленски казва, че е натрупал "обширен и в много отношения безпрецедентен опит“ в провеждането на операции с използване на ударни технологии, като добави, че отбраната на Украйна трябва да се съсредоточи върху развитието на способности за нанасяне на удари на големи разстояния - ключова област, за която настояваше Феодоров по време на мандата си.

Хмара е с чин генерал-майор и никога не е заемал длъжност в правителството преди назначаването си за изпълняващ длъжността министър.

Остава неясно какво означава утвърждаването на Хмара за министър на отбраната за бъдещето на протестното движение в подкрепа на Федоров.