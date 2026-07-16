BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 104

Зеленски назначи Евген Хмара за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната

Двамата са обсъдили провеждането на операции с далекобойни оръжия срещу Русия

16.07.2026 | 20:30 ч. 6
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Украинският президент Володимир Зеленски възложи на временно изпълняващия длъжността директор на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) Евген Хмара временно да оглави украинското министерство на отбраната до официалното му одобряване от парламента като титуляр на поста, предаде агенция УНИАН.

Зеленски съобщи това в канала си в Телеграм, като отбеляза, че двамата с Хмара са обсъдили провеждането на операции с далекобойни оръжия срещу Русия, а също така осигуряването на необходимото оборудване за въоръжените сили на Украйна.

Свързани статии

"Възложих на Евген Хмара да изпълнява длъжността министър, да продължи реформите в сферата на отбраната и да осигури за Украйна всички тези резултати, за които говорихме. След като бъдат изпълнени всички юридически процедури, ще предложа на депутатите да одобрят кандидатурата на Евген Хмара на длъжността министър на отбраната на Украйна", заяви украинският президент.

Свързани статии

Върховната рада на Украйна се очаква да се събере на следващата си пленарна сесия след парламентарната ваканция на 18 август, посочва агенция Укринформ.

Най-рано тогава кандидатурата на Евген Хмара може да бъде внесена за одобрение във Върховната рада.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Зеленски назначи Евгени Хмара временно изпълняващ длъжността министър на отбраната
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem