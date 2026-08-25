Helpbook: Куче живее под ключ, съседи го хранят през прозореца

Домашните кучета би трябвало да са най-добрия приятел на човека, но понякога човекът не им отговаря със същото. В днешния обзор ще ви запознаем с два сигнала за домашни любимци, които категорично не заслужават това, което им се случва.

Наш потребител забелязал в гората до язовир Жеков вир бедстващо куче порода Кане корсо, което е изплашено и вероятно изхвърлено. Молбата е да му се помогне и да бъде отведено в приют.

Друго куче също има нерадостна съдба, тъй като собственикът му се намира в затвора. Животното живее в крайна мизерия и потресващи условия и единствената причина да е все още живо е милостта на добри съседи, които с риск за живота си ежедневно се качват по стълба до прозореца, откъдето с въже спускат съд с вода и храна, тъй като нормален достъп до жилището липсва.

„Многократно сме разговаряли с лицата, които заявяват, че полагат грижи за Чапо, но без траен резултат. Обещавали са да идват по-често и да го извеждат поне веднъж месечно, но през повечето месеци посещенията са максимум до два пъти. След контакт на полицията с тях посещенията временно се увеличиха до четири за един месец.“

Сигнализирани са всички възможни институции и след извършена проверка е констатирано следното:

„Кучето се отглежда в „крайно мизерни условия“, не се храни редовно, тъй като лицата се появяват рядко, храна и вода получава от съседи, не е разхождано от месеци, през по-голямата част от времето е затворено в апартамента, не е обезпаразитявано и се наблюдават физически и психически здравословни проблеми. Посочено е следното: „установено нарушение на Закона за защита на животните“ и иска действия „в спешен порядък“.

Последващите проверки не са довели до трайно решение, а около 4 години от живота на вече възрастно куче са прекарани при този режим.

Апелът на нашия потребител е кучето да бъде изведено от средата.

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.