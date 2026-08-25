Разузнавателен дрон е забелязан в морето между Царево и Варвара

Безпилотен летателен апарат бе забелязан във водите на Черно море между Царево и Варвара. Към мястото са насочени специализирани екипи на Военноморските сили, които са извършили проверка на мястото и са го отнесли за експертиза. Подадена е информация към Министерството на отбраната и "Гранична полиция", съобщи NOVA. Става дума за разузнавателен апарат, на борда на който не е имало взривно устройство.
Предстои да бъде установено какъв е моделът и произходът на дрона, както и дали на борда му има боеприпас. До приключването на проверката не може да се направи категорично заключение за предназначението на апарата.
Ако при огледа бъде потвърдено, че апаратът е запазен в значителна степен, специалистите биха могли да получат повече информация за неговия модел, оборудване и характеристики.
През последните години по българското крайбрежие нееднократно са откривани различни останки от безпилотни летателни апарати - части от корпуси, крила, двигатели и други компоненти. Част от тях са достигали до брега, носени от морските течения на значително разстояние от мястото, на което първоначално са попаднали във водата.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.