Трима от "Наглите" изчезнаха без следа, връщаме ли се към забравени крими периоди?

Трима от групата на "Наглите" - Прокопи Прокопиев-Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров-Релето, са изчезнали в неделя. Сигналът го подават техни близки, според публичните твърдения - открити са автомобилите и телефоните им.

Групата за отвличания беше разбита по времето на бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. През декември 2009 година, с две зрелищни акции на МВР е сложен краят на групата на „Наглите“. 25 души са арестувани за 18 отвличания.

„Йожи и Поли Културиста бяха основата в организираната престъпна група, които в рамките на 2007-2009 г. извършиха общо 19 отвличания. Успяхме да съберем годни доказателства, които да бъдат приети от съда за 13 от тези отвличания. Но почеркът и начинът, по който бяха извършени останалите - нямаме никакви съмнения, че това беше групата, която направи тези отвличания“, коментира Цветан Цветанов пред bTV.

„Много е тежка тази ситуация, особено сега да коментираме толкова години по-късно, защото показва, че държавата отново се връща в някакви периоди, които смятаме, че вече са забравени. Когато станах министър на вътрешите работи, имаше три основни приоритета срещу тежката организирана престъпност. Това бяха отвличанията - защото бяхa 18 до момента, в който аз трябваше да поема ръководството на Министърството на вътрешите работи. Отвличането на Гунински - беше 19-ото отвличане и това беше едно 20-годишно момче“, припомни Цветанов.

„Благодарение на един от участниците в периферията на тази група - потърси контакт с мен, за да даде информация. Аз бях много предпаздлив, защото на министър на вътрешите работи не му е мястото да прави подобна оперативна среща, но човека беше заявил категорично, че ще сподели само на мен и на никой друг, защото няма доверие. Този човек е впоследствие стана защитен свидетел, но той даде в общи линии основните неща, които бяха ключови за да може да започнем работата. Криминално проявен“, разказа още той.

Среща се провежда в Министерството на вътрешите работи, със съгласуването на главния секретар.

„Това, което получихме като информация от него и това, което сподели, беше ключово, за да може действително да тръгнем по разследването, защото в къщата, която той ни посочи, беше едно от първите отвличания. Там беше рязано ухото на задържаното лице и кръвта, която беше изтекла, беше на пода и оттам всъщност успяхме да извадим ДНК профил“, сподели Цветан Цветанов.

По думите му групата направила грешка - къщата била наета Поли Културиста и още едно от лицата, които били задържани.

„Всички като профил са били автокрадци. Те са били хора от престъпния свят. В последствие решават да се преквалифицират и да могат да направят тази организация за тези отвличания. Това, което беше също важно, че по време на задържането и свидетелските показания, които събрахме, стигнахме и до две от лицата на групата, които са били убити и бяха заровени в Плана планина“, коментира още той.