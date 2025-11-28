IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Напоителни системи": Контролирано се изпуска язовир "Бели брег"

От дружеството са категорични, че нямат вина за наводненията в село Ново Делчево

28.11.2025 | 10:55 ч.
От "Напоителни системи" излязоха с официално съобщение по повод съмнението на хората от санданското село Ново Делчево, че вчерашните наводнения в района са причинени и от преливане на язовири.

Според информацията от дружеството контролирано се изпуска единствено язовир "Бели брег". Водата от него се стича по дере в река Струма и не преминава през селища.

В района на петричкото село Ръждак "Напоителни системи" ЕАД стопанисва изравнител, от който по напоителен канал се изпуска вода от около 10 литра в секунда.

Каналът също не минава през урбанизирани територии, пишат от държавното дружество 

"Напоителни системи" - клон "Струма - Места" не предвижда контролирано изпускане на други водоеми на територията на засегнатата от бедственото положение община поради факта, че те са празни”, става ясно от съобщението.

