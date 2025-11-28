"Напоителни системи": Контролирано се изпуска язовир "Бели брег"

От "Напоителни системи" излязоха с официално съобщение по повод съмнението на хората от санданското село Ново Делчево, че вчерашните наводнения в района са причинени и от преливане на язовири.
Според информацията от дружеството контролирано се изпуска единствено язовир "Бели брег". Водата от него се стича по дере в река Струма и не преминава през селища.
В района на петричкото село Ръждак "Напоителни системи" ЕАД стопанисва изравнител, от който по напоителен канал се изпуска вода от около 10 литра в секунда.
Каналът също не минава през урбанизирани територии, пишат от държавното дружество
"Напоителни системи" - клон "Струма - Места" не предвижда контролирано изпускане на други водоеми на територията на засегнатата от бедственото положение община поради факта, че те са празни", става ясно от съобщението.