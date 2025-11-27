Бойко Борисов нареди на "домсъвет" и премиер: Бюджет 2026 да се изтегли

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е разпоредил проекта на държавен бюджет за 2026 г. да бъде изтеглен.

"Казал съм този бюджет да се изтегли, докато не се възстанови диалога с тристранката. Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета или да намерят законова форма, защото е приет на първо четене и докато всички не се разберат как ще се управлява в следващите години, ще се работи със стария бюджет. След малко премиерът и "Дом съвета" ще ви съобщят какво съм решил, заяви в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Лидерът на ГЕРБ припомни, че по времето на финансовия министър Асен Василев бюджет не се приемаше до август месец, „така че няма нищо фатално“.

Попитан защо точно сега е решил да предприеме тези действия по отношение на бюджета, Борисов отбеляза, че дори и един човек да протестира, се опитва да чуе какво казва. В някои от исканията, по думите му, има логика и разум.

„А и самият аз десетилетия наред съм работил с диалог с Тристранката. Десетилетия“, подчерта той.

Относно това, че има вероятност да влезем в еврозоната без бюджет, Борисов обясни, че това няма никакво значение, защото бюджетът за 2025 г. е с 3% дефицит така, както иска Европейската комисия.

„От Черепа ли да се страхувам? От кои хора? Аз видях Черепа“, така лидерът на ГЕРБ отговори на въпроса защо не е излязъл на протеста при хората и страхува ли се, и заключи: „Когато има „Шампионска лига“ и играе „Реал Мадрид“, да отида на протест...“