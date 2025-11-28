Путин се среща с Орбан в Москва за енергийните доставки и Украйна

Президентът на Русия Владимир Путин ще се срещне на 28 ноември в Москва с министър-председателя на Унгария Виктор Орбан, потвърди пред ТАСС прессекретарят на руския държавен глава Дмитрий Песков.

„Да, можем да потвърдим“, — каза представителят на Кремъл.

По-рано Орбан съобщи, че планира да обсъди с Путин доставките на енергоносители и уреждането на конфликта в Украйна.

Министър-председателят на Унгария Виктор Орбан заяви, че ще проведе среща с президента на Русия Владимир Путин в Москва на 28 ноември, където ще обсъдят уреждането на украинската криза и доставките на енергоресурси.

„Днес ще проведем преговори с президента на Русия. Отивам там, за да осигуря на Унгария гарантирани доставки на енергия за зимата и за следващата година на достъпна цена“, — каза Орбан, цитиран от вестник Magyar Nemzet. Той добави, че едва ли ще може да бъде избегнато обсъждането на украинското уреждане.

Премиерът на Унгария подчерта, че благодарение на „достъпа до евтини руски нефт и газ“ в Унгария „цените на енергоносителите са най-ниските в Европа“.

На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ включи компаниите „Роснефт“, „Лукойл“ и техните дъщерни структури в нов пакет антируски санкции, които напълно влязоха в сила на 21 ноември. САЩ смятат, че въведените ограничения трябва да окажат натиск върху Москва във връзка с конфликта в Украйна. Унгарското правителство отбеляза, че новите американски санкции срещу руските петролни и газови компании могат да нанесат щети на интересите на страната, която все още получава по-голямата част от енергоносителите от Руската федерация на базата на дългосрочни договори.

Орбан и американският президент Доналд Тръмп се договориха на среща във Вашингтон на 7 ноември, че САЩ ще предоставят на Унгария изключение от санкциите, въведени срещу руските енергийни компании. По-късно ред западни медии, позовавайки се на източници в американската администрация, съобщиха, че изключението е предоставено за срок от една година. В Будапеща настояват, че то ще бъде безсрочно.

Орбан неведнъж е заявявал, че иска да възроди плановете за "мирна среща на върха" в Будапеща между Тръмп и Путин по въпроса за Украйна. Плановете за провеждането на подобно среща по-рано този месец обаче се разпаднаха.

За разлика от повечето лидери на държавите членки на НАТО и Европейския съюз, Орбан поддържа близки отношение с Русия, като същевременно поставя под въпрос западната военна помощ за Киев.

Унгария е внесла 8,5 милиона тона суров петрол и над 7 милиарда куб.м. природен газ от Русия през тази година, съобщи днес унгарското външно министерство.