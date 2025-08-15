Мистерията в ъндърграунда: Къде изчезнаха трима от "Наглите"?

Мистериозното изчезване на трима от групата "Наглите" - Прокопи Прокопиев-Културиста, Ивайло Евтимов-Йожи и Даниел Димитров-Релето, повдига редица въпроси и версии. Особено актуална е свързана с парите, които бандата измъкна след поредицата отвличания - над 6 млн. евро.

"Можем да правим само предположения. Едното е, че тримата са пострадали от някого или от предишните отвлечени хора. Може да са се укрили някъде, има голяма сума пари, която стои с годините ненамерена. Най-вероятно тя е в основата на това изчезване", заяви бившият директор на Националното следствие и бивш зам.-главен прокурор Бойко Найденов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му действията дотук говорят за организация.

"Винаги оставят следи, може да се видят записи от автомобилите им. Това е във възможностите на службите. Трябва да има съдействие и от страна на близките и роднините на тези хора. Темата за отмъщението е литературна, защото хората, които бяха жертви, нямат профил на хора от другата страна на закона", смята Найденов.

"Преди се занимаваха с кражби на автомобили, след това започнаха да отвличат хора. Винаги съм се съмнявал, че подобен тип хора могат да бъдат превъзпитани. Със сигурност ще се занимават с нещо подобно. Двама души измежду "Наглите" са застреляни от самите тях", припомни Найденов.

