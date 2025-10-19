Норвежката лутеранска църква се извини на ЛГБТИ обществото

Норвежката лутеранска църква се извини на хомосексуалистите в гей бар в Осло за начина, по който се е отнасяла към тях в миналото, предаде Франс прес.

През 50-те години на миналия век Конференцията на епископите определя хомосексуалистите като "социална заплаха от световен мащаб", а действията им като "извратени и достойни за презрение".

"През 2022 г. епископите на Норвежката църква признаха, че институцията, която ръководим, е причинила страдания и травми на хомосексуалните хора", заяви епископ Олав Фюксе Твайт, примас на Норвежката църква, в "Лондон пъб", популярно сред гей общността заведение.

"Затова е справедливо да поемем отговорността си като църква и да поднесем извиненията си", добави той, като спомена "дискриминацията, различното третиране и тормоза", които са породили "срам" и са довели някои хора до загуба на вярата.

Норвежката църква има 3,4 милиона членове, или над 60% от норвежкото население. С времето тя възприе по-либерален подход. От 2007 г. тя разрешава хомосексуални пастори, а от 2017 г. – религиозните съюзи между лица от един и същи пол.

Тези извинения са "силни и важни" , но идват "твърде късно за онези от нас, които са починали от СПИН (...) със сърца, изпълнени с мъка, защото Църквата смяташе епидемията за Божие наказание", реагира Стивън Адом, лидер на норвежка ЛГБТ организация.

"Наблюдаваме дясна вълна от консервативни и популистки настроени християни, която залива страна след страна. В САЩ, Унгария, но и в Норвегия, за религиозните и политическите лидери става все по-примамливо да се омаловажава човешкото разнообразие на идентичностите и телата", изрази съжаление той.

"Лондон пъб" е един от двата бара, които станаха обект на нападение с огнестрелно оръжие по време на прайда през 2022 г., при което загинаха двама души, а девет бяха ранени. Нападателят, Заниар Матапур, беше норвежец от ирански произход, заклел се във вярност на групировката "Ислямска държава". Той получи максималната присъда от 30 години затвор с възможност за безсрочно продължаване за "тежко терористично деяние".

През 2023 г. Олав Фюксе Твайт взе участие в гей прайда, което е прецедент за водач на Норвежката църква. Според проучване, направено от института "Опиниън" по поръчка на Норвежката църква, 65% от анкетираните смятат, че е "крайно време" тя да поднесе извиненията си на хомосексуалистите. През последните години и други протестантски църкви като тези в Англия и Канада поднесоха подобни извинения.