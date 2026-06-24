Мъж с 16 присъди подпали съседска врата (ВИДЕО)

31-годишен мъж получи безсрочна мярка за настаняване в болница, след като подпали вратата на свой съсед в Кентърбъри, Англия.

Кадри от охранителна камера показват как Люк Алън се опитва да запали вратата с помощта на запалка и аерозолен флакон, използвани като импровизирана горелка. Инцидентът е станал на 7 юли 2024 година.

Според Storyful 31-годишният Алън е живеел със сериозни психични проблеми, включително шизоафективно разстройство. Преди този случай той вече е имал 16 предишни присъди.

След случилото се съдът му е наложил безсрочна мярка "hospital order" - мярка, при която човек се настанява за лечение в болнично заведение, вместо да изтърпява стандартна присъда в затвор.