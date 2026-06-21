Лос Анджелис обяви извънредно положение заради пожар в хладилен склад (ВИДЕО)

Кметът на Лос Анджелис Карън Бас обяви извънредно положение заради продължаващ пожар в частен хладилен склад в квартал "Бойл Хайтс", който от дни поражда опасения за качеството на въздуха и общественото здраве, предаде Associated Press.
"Градът и окръгът отвориха помещения за семейства, които търсят защита от дима, и ще продължим да работим денонощно, за да потушим напълно пожара", заяви Бас.
Пожарът избухна в сряда и доведе до предупреждения към жителите в района да останат по домовете си заради опасно замърсяване на въздуха. На хората беше препоръчано да затворят прозорците, вратите и вентилационните отвори, да изключат климатичните системи и да се преместят в най-вътрешните помещения на домовете си заедно с домашните си любимци.
Началникът на противопожарната служба на Лос Анджелис Хайме Мур заяви, че екипите вече са овладели рисковете, свързани с опасните материали, и в момента се справят с последиците от биологичното замърсяване.
По думите му в склада се съхраняват около 38 500 тона замразени хранителни продукти.
"Поради конструкцията на сградата видимостта вътре е нулева и за нашите пожарникари е изключително трудно да влязат и да започнат да преместват палети", каза Мур.
С обявяването на извънредното положение кметът поиска достъп до средства за възстановяване по Закона за помощ при бедствия на щата Калифорния. Бас настоя и за по-бързо предоставяне на щатски ресурси и програми за подпомагане.
По думите ѝ основният приоритет остава защитата на здравето на жителите и предотвратяването на евентуални екологични щети.
"Става въпрос за превенция. Става въпрос за защита на общественото здраве", заяви тя, цитирана от БТА.
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@hazeyb0mbshell Warehouse fire in East Los Angeles. Downtown LA is getting heavy smoke 💨 #losangeles #Warehouse #FIRE #LAFIRE #Warehousefire ♬ M83 Solitude - Grace