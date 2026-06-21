Над 43 градуса на дъното на "Гранд Каньон", трима туристи починаха

Посетителите на Националния парк "Гранд Каньон" са предупредени за екстремни горещини в началото на следващата седмица, след като през последните дни в района бяха регистрирани няколко тежки инцидента, свързани с високите температури. Сред тях е и смъртта на трима туристи, предаде Associated Press.

Националната метеорологична служба издаде предупреждение за екстремна жега за понеделник и вторник. В района на "Фантом Ранч", разположен на дъното на каньона, температурите могат да достигнат или да надхвърлят 43 градуса.

Службата за националните паркове призова посетителите да избягват преходи в най-горещите часове на деня. Причината е увеличеният брой случаи на топлинен удар и други здравословни проблеми, предизвикани от жегата.

На 16 юни двама туристи на 67 и 68 години са били открити мъртви по пътеката "Норт Кайбаб", която е сред най-трудните маршрути в каньона. Според предварителните данни смъртта им е свързана със заболявания, причинени от високите температури.

Няколко дни по-рано, на 12 юни, 72-годишен турист е починал по пътеката "Саут Кайбаб", след като е получил тежко неразположение вследствие на жегата.

Опасна разлика между ръба и дъното на каньона

Метеоролозите предупреждават, че условията в "Гранд Каньон" често подвеждат посетителите. Температурите по ръба на каньона обикновено са с между 11 и 14 градуса по-ниски от тези на дъното.

"На дъното на "Гранд Каньон" просто е много горещо", заяви метеорологът Джъстин Джондроу от Националната метеорологична служба във Флагстаф.

По думите му районът навлиза в най-горещия период от годината преди началото на летния мусонен сезон.

Пожар край Седона наложи евакуации

На около 145 км южно от "Гранд Каньон", близо до каньона "Оук Крийк", горският пожар "Покет" наложи евакуация на жители и посетители. Огънят е обхванал около 120 хектара стръмен и труднодостъпен терен северно от Седона.

В гасенето участват федерални и местни служби. Властите се опитват да спрат разпространението на огъня към населени места и популярни туристически райони.

Заради опасността Националната гора "Коконино" временно затвори къмпинги, места за пикник и начални точки на туристически маршрути в района. Част от близък щатски път също остава затворена.

Според властите продължителното горещо и сухо време, съчетано с ниска влажност, значително увеличава риска от възникване и бързо разпространение на горски пожари в западните части на САЩ.