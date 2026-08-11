За 5 часа полицията в Пловдив арестувала всички 10 присъствали на убийството на Георги

Всички 10 присъствали на убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим на Младежкия хълм са били задържани. Прокуратурата е повдигнала обвинение само на пет от тях, но директорът на полицията в Пловдивска област ст. комисар Васил Костадинов не изключва "бройката да се увеличи".

"В рамките на 4-5 часа арестувахме всички 10 присъствали на убийството на Младежкия хълм. Те не са били на училище, че да ги намерим в класните стаи. Организирахме се бързо и успяхме едновременно да влезем на осем адреса, а след това задържахме и другите двама. Ако бяхме тръгнали да ги търсим един по един, щяхме да се лутаме, някой щеше да се изплаши или да се скрие", разказа за акцията Костадинов пред "24 часа".

Георги издъхна в болница след тежък побой на 4 август, а всички униформени в града бяха ангажирани с издирването на виновните.

Костадинов уточни, че само прокурорът има право да повдига обвинения

"На база събраните доказателства, той е преценил да привлече към наказателна отговорност петима. Но разследването продължава, има развитие, не е изключено бройката да се увеличи", заяви той.

Днес стана ясно, че други двама тийнейджъри - на 17 и 18 г., са хванати, след като на 24 срещу 25 юли пребили непалски граждани. Оказа се, че единият от младежите се познава с арестуваните за убийството и разследващите внимателно ще проверят дали също не е съпричастен и към това престъпление.

Ст. комисар Костадинов разказа, че групата непълнолетни от Младежкия хълм, демонстрирали неонацистки възгледи, имали скрит чат в инстаграм, където си споделяли информация. Клиповете и снимките не са били достъпни за никой друг, до моментаq в който не изтекли оттам.

"Никой публично не е разпространявал снимки със свастики, нито е приканвал да се вършат престъпления", обясни той.

И попита защо родителите не внимават какво гледат децата им на личните си устройства.

"Разбира се, че следим всичко. Но нямаме такива служби или софтуер, който да филтрира интернет пространството. С това се занимават "Киберпрестъпления" и ГДБОП. Всички кадри, до които стигнахме, ги имаме, защото след побоя участниците тръгнаха да си ги препращат, преди да изтрият групата", каза Костадинов.

По думите на директора полицията наблюдава изкъсо за престъпления онлайн

"Разпоредил съм във всяко едно Районно управление да има служител, който следи фейсбук групите на града. Така ако се случи нещо, излезе например ситуация на сбиване, той ще го види и ще реагира веднага", каза той.

Васил Костадинов посочи още, че колегите му наблюдават всякакви групи.

"Не само неонацистки и фашистки, а и фенгрупи на различни футболни отбори са следени", заяви той и обясни, че "престъпление от омраза" е широко понятие и няма как отделни служители да се занимават с такива спрямо евреи, чужденци или пък хора с различна сексуална ориентация. "Не се фокусирайте върху това дали заподозрените са неонацисти или неофашисти. Тези неща станаха публично достояние, защото се появиха след случая", каза Костадинов.

Той увери, че служителите реагират еднакво при информация за престъпление, независимо какъв е мотивът на извършителя.

"За този случай с непалските граждани, мислите ли, че ако имаме информация, че някакви групи от лица нападат други, независимо дали са чужденци или българи, няма да реагираме", попита директорът.

Утре сутрин се очаква от прокуратурата да дадат повече информация за побоят над непалците. В следобедните часове пък от държавното обвинение ще поискат съдът да остави двамата тийнейджъри, на 17 и 18 г., зад решетките.