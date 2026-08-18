Поредна агресия: Бой над дете във “Филиповци”

Преди дни в социалните мрежи се разпространиха кадри от брутален побой над дете в София - група тийнейджъри нападат и ритат момче на стадион в квартал “Филиповци".

Случаят е отпреди около два месеца и предизвика възмущение сред хората от съседния квартал "Люлин". Жители твърдят, че това не е изолиран случай, че често са жертва на тормоз и нападения и настояват за повече сигурност в района, включително видеонаблюдение.

Участниците в побоя вече са установени, а възрастта им е между 14-19 години. Изготвени са им протоколи и предупреждения.

“Познаваме нападнатото дете, то играе редовно на игрището в квартала. За нападението разбрахме, че му е спретнато капан. Става въпрос за любовна история с момиче, но най-тревожното е боят от деца, извършен със страшна агресия”, коментира пред Нова тв жена от “Люлин”.

Жената също е ставала жертва на агресия.

“Ж.к "Филиповци” е изцяло общинска собственост. Това са блокчета, предвидени за социално слаби хора. Там обаче такива не живеят. В момента ние сме им като обслужващ персонал. Преди две седмици отидох да снимам събаряне на незаконни стопански постройки, които се намират на частни ниви зад жилищния комплекс. Нарушителите, които там са замърсили всичко, ме заплашиха с побой и ми крещяха, че нямам право да съм там”, разказва жената.

Според разказ на друга жена, жител на “Филиповци” е отправил заплахи срещу нея, защото е направила забележка за паркомясто.

Жителите на “Люлин” настояват институциите да започнат да работят, както и призоваха районния кмет да организира среща, на която да се обсъди проблемът. Те вече са изпратили и писмо с такова искане, но няма отговор вече 20 дни.