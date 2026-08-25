Вълчев: Новата учебна година ще започне на 15 септември

Новата учебна година ще започне на 15 септември и така е по закон, каза пред БТА и БНР министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев, след като участва в заседанието на Комисията по образованието и науката в Народното събрание.

"Няма как 14 септември на този етап да се обсъжда. Това, че е имало предложение и влезе като тема в медиите, аз казах, че сме чули всяко мнение, че сме се опитали да окрупним ваканциите, така че да бъдат по-удобни. Но всичко, което е извън рамките на закона, няма как да бъде прието“, обясни за началото на новата учебна година министър Георги Вълчев.

В отговор на въпрос кога се очаква да бъде публикуван графикът за учебното време за новата учебна година, образователният министър отговори, че през тази седмица би трябвало да излезе.

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Започването на новата учебна година на 15 септември е записано в Закона за предучилищното и училищното образование.

„Всякакви варианти в бъдеще време могат да бъдат обсъждани, но в момента това е законово изискване и учебната година ще бъде открита на 15 септември“, каза отново министър Георги Вълчев.

Синдикатът "Образование" към КТ

"Подкрепа" категорично не приема учебната година да започне на 14 септември, както е предложила директорска организация, съобщиха вчера от синдиката с председател д-р Юлиян Петров.

Министърът на образованието проф. Георги Вълчев каза на 22 август по NOVA, че през следващата седмица, тоест през тази, която започна от 24 август, ще бъде съобщено кой ще е първият ден от новата учебна година - 14 септември (понеделник) или 15 септември (вторник). В петък, 21 август, приключи срокът за обсъждане на разпределението на ваканциите по време на следващата учебна година. Ще разгледаме всички разумни предложения и ще се съобразим, каза тогава министърът на образованието Георги Вълчев.

Дни преди началото на новата учебна година екипът на Dnes.bg отново ще организира едно цветно приключение за родители и деца - Day Off: School Time. Освен много усмивки, забавления и игри с награди, събитието ще бъде полезно за семействата, които ще изпратят ученик тази година. Заповядайте на 12 септември в свободното пространство пред HIT MAX Младост в София. Повече подробности можете да видите тук.