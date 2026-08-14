Спипаха шофьор с 2,09 промила алкохол във Видин

41-годишен мъж от село Неговановци е задържан във Видин, след като е бил засечен да шофира след употреба на алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Случаят е от 13 август около 4:05 ч. на ул. "Цанко Урманов" във Видин. Полицейски екип спрял за проверка лек автомобил "Нисан" със софийска регистрация.
Тестът с техническо средство отчел 2,09 промила алкохол в пробата на водача.
Мъжът отказал да бъде тестван за наличие на наркотични вещества. Полицаите го отвели във видинската болница, където той дал проби за медицинско изследване.
По случая е образувано досъдебно производство.
Само два дни по-рано полицията във Видин задържа и 45-годишен шофьор, управлявал автомобил с 3,80 промила алкохол, пише БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.