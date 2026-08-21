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23-годишна катастрофира с 2,12 промила край Гълъбово

Сигналът за инцидента е подаден от самата жена

21.08.2026 | 13:41 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

23-годишна жена е задържана, след като катастрофирала на пътя между Гълъбово и село Априлово, а пробата ѝ за алкохол отчела 2,12 промила, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът за инцидента е подаден в 2:14 ч. на 20 август от самата жена. При пристигането си на място полицаите открили лек автомобил "Сеат" с деформации и установили, че 23-годишната е негов собственик и водач.

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При последвалата проверка с техническо средство пробата ѝ за алкохол отчела 2,12 промила. Жената не е пострадала при катастрофата.

Тя е задържана за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

В началото на август в Стара Загора беше задържан и неправоспособен шофьор, след като пробата му за алкохол отчете 2,2 промила, пише БТА.

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