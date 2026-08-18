Свидетел за клуба на "Кръв и чест" в Пловдив: Тук идваха напълно нормални външно мъже

Прокуратурата ще протестира решението на съда да пусне на свобода двамата помагачи на лидера на пловдивския клуб "Кръв и чест".

Мъжете бяха с повдигнати обвинения за проповядване на омраза, основана на раса, етническа принадлежност или националност. Членовете на организацията са действали като затворено общество, събирали са се в късните часове на денонощието, а дейността им е оставала скрита за околните.

Иван Пашев, който работи на метри от мястото, разказва, че е виждал само лидера на групата. "Един и същи човек спира колата на булеварда. Вкарва някаква стока, храни и напитки. Нищо интересно не съм виждал. Това се случва два пъти на седмица", разказа той пред Bulgaria ON AIR.

Почти по нищо не личи, че бившият ресторант е бил средище за хора, проповядващи омраза към различните етноси и религии. Вглеждаме се по-внимателно и все пак откриваме белези на неонацистката идеология, за която разкриха от разследването.

Клубът е на оживено място, има и нарисувана свастика. През един от прозорците се виждат дискове и голям брой тениски със скинхед щампи. Малко по-навътре, на вратата към самия клуб, е окачена табелка с числото 88. Това е международен код за нацисткия поздрав "Хайл Хитлер".

"Тук идваха напълно нормални външно мъже. Подрастващи не съм виждал", сподели Иван.

Един от членовете на групата, 18-годишно момче, е задържано 3 пъти през последния месец, като един от арестите е за побой над непалци.

"Това не е организация, а мрежа. Субкултурно образувание, в което младежите заявяват, че са за мъжественост, за разправа с насилие, че защитават бялата чест. И формират една мода, както се казва - лайфстайл, свързан с рок концерти, списания, т.е. това е всекидневна дейност, която увлича адски много младежи, които не са непременно неонацисти, но харесват този лайфстайл", коментира бившият преподавател по история на модерната култура в СУ "Св. Климент Охридски" проф. Александър Кьосев.

Лидерът на групата остава в ареста. Адвокатът му все още не е обжалвал мярката за постоянното му задържане.