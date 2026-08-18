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Проф. Кьосев: Институциите толерират крайнодесни организации

Тежки думи като “фашизъм”, “нацизъм” се употребяват доста лекомислено

18.08.2026 | 11:52 ч. 9

Трима от общо 18-те задържани при акцията срещу неонацистката организация "Кръв и чест" в Пловдив вече са с повдигнати обвинения за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие. 

Актуалната тема коментира преподавателят по история на модерната култура в СУ "Св. Климент Охридски" проф. Александър Кьосев в предаването “България сутрин”. По думите му тежки думи като “фашизъм”, “нацизъм” се употребяват доста лекомислено.

"По този начин подкопаваме паметта за Втората световна война и нейните чудовищни престъпления. Тази група наистина е неонацистка, тя сама така се определя. Има разлика между фашизъм и нацизъм", категоричен е преподавателят.

Според проф. Кьосев и в България, и в света това е много повече младежка субкултура, отколкото ясни политически организации.

Историята на Blood & Honour

Пред Bulgaria ON AIR проф. Кьосев коментира, че “Кръв и чест” се появява през 80-те години във Великобритания, а младежите заявяват, че отстояват мъжественост, защитават бялата чест и други празни приказки. 

“Формират една мода, свързана с тениски, рок концерти, списания. Тази дейност увлича много младежи, които харесват този лайфстайл. В тази субкултура възникват опити за политическа организация", обясни преподавателят.

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Професорът отбеляза, че българската група "Кръв и чест" по този модел възниква късно и е откъсната от международната мрежа. Тя никога не е правила опит за политическа партия.
"Тази младежка субкултура ражда много шум, много медийна паника и малко практически деяния, като изключим някои престъпления."

"Ловци на педофили"

Според проф. Кьосев “Ловци на педофили” по незаконен начин е играла ролята на разузнаване на Следствието, т.е. вършила му е работата. “Не са имали намерение да убиват никого (бел. ред. - задържаните тийнейджъри), но се е случило в странна комбинация между подобни убеждения и лична страст към насилие", посочи професорът. 

Той направи уточнение, че няма доказана организационна връзка, но има идейна такава. 
"През социалните мрежи попиват лозунгите и опитват да ги реализират както им падне. Тази идеология отприщва границите и дава възможност на тези със садистични наклонности. Очевидно е било нещо ужасно”.

Перфектният враг

"Педофилът е перфектен враг - реален или хипотетичен. Детето е съществото, което събужда най-много съчувствие. И хората започват да оправдават тези, които са убили педофила. Не защитавам педофилията", каза още университетският преподавател.

"Те са самозванци и престъпници. Трябва да бъдат осъдени. Не трябва да се втренчваме само в хипотетичното обвинение, че те наказват педофил. Има презумпция за невинност. Те не са съд. Извършват нещо абсолютно недопустимо. Защо полицията е търпяла толкова време "Ловци на педофили"? Защо е арестувала членовете на "Кръв и чест" чак сега? Направеното сега е правилно, но е направено късно. Българските институции толерират крайнодесни организации", настоя проф. Кьосев. 

По думите му образът на най-мразените у нас през годините се променя и ромите са отстъпили пред LGBT общността и "джендърите".

Гледайте видеото с целия разговор. 

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Тагове:

Кръв и чест педофили нацисти фашисти радикализация Александрът Кьосев Bulgaria ON AIR
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