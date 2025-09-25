Еврото е все по-близо, ще удари ли джоба ни?

От началото на следващата година страната ни ще приеме единната европейска валута. За финансистите това е просто нова парична единица и фиксиран курс, но за хората в аптеката и най-вече за пациентите, промяната се измерва не в макроикономика, а в стотинки, в рецепти и в страхове.

Ще поскъпнат ли лекарствата? Този въпрос чуваме все по-често

Държавата уверява, че фиксираният курс гарантира стабилност и че закръгляването не може да изстреля цените нагоре.

Но в съзнанието на хората вече има съмнение заради една или друга лансирана теза в общественото пространство и социалните мрежи.

Особено сред най-уязвимите – възрастните хора, които броят всяка стотинка за своите медикаменти и хронично болните, за които лекарството не е избор, а необходимост.

Изпитание пред фармацевтите заради еврото

Но страхове имат не само пациентите. Фармацевтите също са пред изпитание – от тях се изисква двойно етикетиране, да управляват нов софтуер, който често не е готов, и да носят отговорност за всяка грешка.

Зад гишето натискът расте – риск от глоби, недоразумения при рецепти, по-бавна работа и изнервени пациенти.

Разговор по темата в студиото на предаването "Директно" с председателя на Инициативния комитет на магистър-фармацевтите Аделина Любенова и Пенка Георгиева, председател на пациентски организации "Заедно с теб".