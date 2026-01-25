IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Още седем дни ще можем да се разплащаме и с левове

Левът окончателно ще бъде изваден от обращение

25.01.2026 | 09:43 ч. 20
БГНЕС

БГНЕС

Още седмица левовете ще бъдат разплащателно средство в страната. След 31 януари 2026 г. в брой ще може да се плаща само в евро, а левът окончателно ще бъде изваден от обращение. 

Преходът към новата валута навлиза в своя последен етап и се усеща във всекидневието на хората и на бизнеса.

От първия ден на годината банкоматите изплащат само евро. Търговските обекти имат ангажимента да осигуряват наличности в евро за ресто и да помагат на клиентите да свикват с новата валута. 

Търговците приемат плащания с левове до края на този месец, но са задължени да връщат ресто в евро, освен ако временно нямат достатъчно наличност. За гражданите това е удобен момент да използват оставащите левови банкноти и монети, преди те да престанат да бъдат разплащателно средство в България. 

По този начин евромонети и евробанкнотите постепенно се настаниха в портфейлите на хората, станаха съществена част от ежедневните плащания и се вляха в икономическия оборот. 

След 1 февруари всички банки, както и пощенските станции в населени места без банкови клонове, продължават да обменят левове в евро по официалния курс 1 евро = 1,95583 лева без такса до 30 юни 2026 година. Българската народна банка (БНБ) извършва обмена безсрочно и напълно безплатно. 

Еврото остава единствено платежно средство от 1 февруари, с което се завършва процесът по въвеждане на еврото след години подготовка.

Тагове:

лев евро нова валута БНБ разплащателно средство официален курс превалутиране
Лев и евро
