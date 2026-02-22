21-годишния Остин Тъкър Мартин е мъжът, влязъл с пушка в Мар-а-Лаго

21-годишния Остин Тъкър Мартин е въоръженият мъж, навлязъл с автомобил в охраняемата зона на резиденцията Мар-а-Лаго на президента на САЩ Доналд Тръмп в Палм Бийч, Флорида, след което бил застрелян от Сикрет сървиз.

Той е бил идентифициран от разследващите, според запознат със случая източник, говорил при условие за анонимност.

Мъжът е от щата Северна Каролина и е носел туба с бензин и ловна пушка, каза говорителят Антъни Гуглиелми. Семейството му подало сигнал, че е изчезнал преди няколко дни, а разследващите смятат, че той се насочил към Флорида и по пътя е купил пушката, предаде Асошиейтед Прес, цитиран от БТА.

Гуглиелми каза още, че в автомобила на мъжа е била открита кутията на оръжието.

След като влязъл през северната порта на имота, мъжът бил спрян от двама агенти от Сикрет сървис и полицай от окръг Палм Бийч, каза шериф Рик Брадшоу от местната полиция.

Според Сикрет Сървис той "носел ловна пушка и туба за бензин".

„На него му е било заповядано да пусне двата предмета, които е носел. Тогава той пуснал тубата за бензин и вдигнал пушката в позиция за стрелба", обясни Брадшоу по време на кратка пресконференция. Двамата агенти и полицаят „открили огън, за да неутрализират заплахата".

ФБР помоли жителите, които живеят в близост до Мар-а-Лаго, да проверят охранителните си камери за записи, които биха могли да помогнат на разследващите.

Разследващите работят по съставянето на психологически профил на убития, а мотивите му все още не са ясни. На въпроса дали лицето е известно на правоохранителните органи, Брадшоу отговори: "Не в момента".

Въпреки че Тръмп често прекарва уикендите в резиденцията си във Флорида, днес той е в Белия дом. Първата дама Мелания също е във Вашингтон.

Това не е първата заплаха за живота на Тръмп, отбелязва АП.

Той бе ранен при опит за убийство по време на предизборна проява в Бътлър, щата Пенсилвания на 13 юли 2024 г. Нападателят изстреля осем куршума, преди да бъде убит от снайперист от Сикрет Сървис.

На 15 септември 2024 г. мъж с винтовка бе заловен, след като застанал близо до голф игрището на Тръмп в Уест Палм Бийч, докато президентът играел. Той бе осъден на доживотен затвор по-рано този месец.